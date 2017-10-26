Опубліковано відео перших хвилин після замаху на Мосійчука

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Четвер, 26 жовтня 2017, 07:12

В мережі з’явилось відео перших хвилин після вибуху, в результаті якого отримав поранення народний депутатат Ігор Мосійчук і загинув його охоронець.

Відео опубліковано на каналі dtp.kiev.ua.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні, його оперують

У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень

Також, як повідомлялося, постраждалий від вибуху політтехнолог Віталій Бала знаходиться в дуже важкому стані.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Вибух кваліфіковано як теракт.

Теми: Мосійчук Київ теракт
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