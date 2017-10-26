Замах на Мосійчука можуть кваліфікувати як теракт

Вибух, у результаті якого поранено народного депутата Ігоря Мосійчука і загинув його охоронець, може бути кваліфіковано як теракт і замах на державного діяча.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердили в столичній прокуратурі з посиланням на інформацію першого заступника прокурора міста Києва Павла Кононенка, який перебуває на місці події.

Правоохоронці схиляються до того, щоб кваліфікувати вибух на вулиці Адама Міцкевича як теракт. У такому випадку вибух буде розслідувати ГУ СБУ в місті Києві, а столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво.

Разом з тим, розглядаються також 112 ст. КК України (замах на державного діяча) та ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене суспільно небезпечним способом).

Остаточну кваліфікацію буде визначено після проведення першочергових слідчих дій зранку 26 жовтня.

Водночас в МВС України повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – Терористичний акт", - йдеться в повідомленні МВС у facebook.

У міністерстві підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких – народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.

За даними поліції, в результаті вибуху чоловік приблизно 30 років помер в кареті швидкої допомоги, його особу поки не встановлено.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Поліція версії замаху поки не коментує.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Як відомо генеральна прокуратура України відкривала щодо Мосійчука кримінальну справу за фактом вимагання хабара. У вересні 2015 року Верховна Рада дала згоду на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності і його арешт.

У травні 2016 року Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука.

Влітку 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що генпрокуратура перевіряє нові факти у справі нардепа від "Радикальної партії" та підготує нове подання до осені.

Українська правда