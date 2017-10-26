Мосійчук має множинні осколкові поранення, його оперують

Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук має множинні осколкові поранення, одержані в результаті вибуху транспортного засобу біля телеканалу в Києві.

Про це повідомив помічник Мосійчука Марк Гресь телеканалу "112 Україна".

"Три людини поранено, серед яких народний депутат Мосійчук. Нардеп Мосійчук має множинні осколкові поранення", - заявив Гресь.

У свою чергу нардеп Дмитро Лінько від Радикальної партії заявив, що у Мосійчука важке поранення в живіт і його оперують.

Як уточнили помічники нардепа, у Мосійчука уражені шлунок, стегно, а також розсічена брова і поранена щока.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.

У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Поліція версії замаху поки не коментує.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Як відомо генеральна прокуратура України відкривала щодо Мосійчука кримінальну справу за фактом вимагання хабара. У вересні 2015 року Верховна Рада дала згоду на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності і його арешт.

У травні 2016 року Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука.

Влітку 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що генпрокуратура перевіряє нові факти у справі нардепа від "Радикальної партії" та підготує нове подання до осені.