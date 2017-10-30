Манафорт не визнає себе винним

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт та його партнер Річард Ґейтс не визнають себе винними.

Про це повідомляє агентство АР.

Зазначається, що вони не визнають свою вину по всіх 12 пунктах. Про це вони заявили під час першого судового засідання у відповідній справі.

BREAKING: Ex-Trump campaign chair Paul Manafort and his business associate, Rick Gates, plead not guilty to all charges. — AP Politics (@AP_Politics) October 30, 2017

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Ричарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть.