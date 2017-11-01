Рішення про законність "рюкзаків Авакова" виносив скандальний суддя

Рішення Окружного адмінсуду, яким визнано процедуру торгів "рюкзаків Авакова" та їх результати законними, виносив скандальний суддя Євген Аблов, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.

Про це у Facebook повідомив юрист, член громадської ради при НАБУ і адвокат Небесної сотні Роман Маселко.

"МВС виступило з офіційною заявою стосовно справи "рюкзаків Авакова" і затримання сина Авакова. У цій заяві прекрасне все. Хоча б те, що Аваков використовує усе міністерство для захисту свого сина….Мене більше зацікавив один аргумент, який використовує МВС у своїй заяві – мол є рішення Окружного адмінсуду Києва, яким визнано процедуру торгів "рюкзачків" та їх результати законними", - написав Маселко.

Він відшукав відповідне рішення і з'ясував, що торги вирішив оскаржити один з їх учасників аж через 1,5 року після їх проведення.

Більше того, справа дивним чином потрапила до судді Аблова і ще дивнішим чином суддя зумів винести рішення у рекордно короткий термін.

"Отже через 1,5 роки після торгів, а саме 08.06.17 р. один з учасників раптом їх оскаржує до славнозвісного суду Вовка, Аблова, Арсірія, Саніна енд ко. Скільки зазвичай триває справа у ОАСК ? Практикуючі юристи знають – від 6 м і більше… Ця справа була розглянута за місяць. І вже 10.07.17 з'явилась постанова, що з торгами усе гуд", - написав Маселко.

Він також підкреслив, що позивач чомусь вирішив її не оскаржувати.

"Ніхто постанову не оскаржував, і вона спокійно набрала законної сили. Думаю, коментарі зайві", - додав Маселко.

Він припустив, що схему з рішенням судом могли використовувати, щоб дискредитувати розслідування НАБУ чи прикрити інші незаконні дії.

"Але ці схеми можливі виключно тому, що судді відчувають свою абсолютну безкарність", - підкреслив юрист.

Маселко нагадав, що суддя Аблов прославився тим, що у часи Революції Гідності за 5 годин розглянув справу і зобов'язав беркут розігнати Майдан, що вони і спробували зробити у ніч з 10 на 11 грудня 13 року.

"А вже через два тижні Аблов отримав можливість приватизувати квартиру вартістю 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Аблов мав би бути звільнений та у тюрмі сидіти, але ВРП його не покарало (строки закінчились). От він і далі використовує свої навички оперативно виносити необхідні рішення", - підсумував Маселко.

Як відомо, в обідню пору 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

У соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

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