Путін про Саакашвілі: В Україні що, немає справжніх українців?

Президент Росії Володимир Путін назвав дії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Україні "плювком в бік українського і грузинського народів".



Про це розповів в прямому ефірі на щорічній підсумковій прес-конференції, відповідаючи на комплексне питання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.



"Це плювок в обличчя грузинського і українського народу. Як ви це терпите до сих пір? Це ж людина, яка очолювала незалежну грузинську державу. Тепер носиться там по площах і кричить на весь світ, що він українець. Що, в Україні немає справжніх українців?..", - запитував Путін.



"І Україна все це терпить.. Так шкода на це дивитися.. у мене серце кров'ю обливається", - заявив президент РФ.