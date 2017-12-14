Путін про Саакашвілі: В Україні що, немає справжніх українців?

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Четвер, 14 грудня 2017, 13:18

Президент Росії Володимир Путін назвав дії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Україні "плювком в бік українського і грузинського народів".

Про це розповів в прямому ефірі на щорічній підсумковій прес-конференції, відповідаючи на комплексне питання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.

"Це плювок в обличчя грузинського і українського народу. Як ви це терпите до сих пір? Це ж людина, яка очолювала незалежну грузинську державу. Тепер носиться там по площах і кричить на весь світ, що він українець. Що, в Україні немає справжніх українців?..", - запитував Путін.

"І Україна все це терпить.. Так шкода на це дивитися.. у мене серце кров'ю обливається", - заявив президент РФ.

Валентина Романенко, УП
Теми: Саакашвілі Путін
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