Найцікавіше: 2004. Ющенко випередив Януковича в "третьому турі" президентських виборів 2004. Кірпу знайшли мертвим із вогнепальними ранами 2009. Ющенко звинуватив Тимошенко у встановленні диктатури 2011. Тимошенко готуються етапувати до Качанівської колонії

2001, четвер

– Лідер блоку "Наша Україна" Віктор Ющенко заявив про завершення формування блоку. А один з учасників "Нашої України" – партія "Солідарність" – визначилася з першою п'ятіркою свого виборчого списку: Петро Порошенко, Володимир Плютинський, Віктор Король, Юрій Кармазін та Роман Безсмертний.

2002, п'ятниця

– Лідер фракції "Регіони України" Раїса Богатирьова заявила, що найкращим координатором парламентської більшості був би уповноважений представник депутатської групи "Демократичні ініціативи" Степан Гавриш.

Степана Гавриша обрано координатором парламентської більшості у вересні 2003 року.

2003, субота

– Міністр економіки та з питань європейської інтеграції Валерій Хорошковський подав президенту Леоніду Кучмі заяву про відставку, написала газета "Дзеркало тижня". На своїй посаді Хорошковський прославився тим, що виступив проти створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

2004, понеділок

– За результатом паралельного підрахунку голосів штабу Віктора Ющенка, він випереджає Віктора Януковича на 10% голосів у так званому "третьому турі" президентських виборів, що відбувся 26 грудня 2004 року.

У штабі Януковича пообіцяли оскаржити результати голосування у Верховному суді. А сам екс-прем'єр заявив, що не визнає свою поразку на виборах президента України.

У січні 2005 року ЦВК офіційно оголосила такі результати переголосування другого туру: Віктор Ющенко – 51,99% голосів, Віктор Янукович – 44,2%.

– Міністр транспорту Георгій Кірпа знайдений мертвим із смертельними вогнепальними ранами на своїй дачі в Бортничах.

За офіційною версію слідства, сталося самогубство.

2005, вівторок

– Печерський суд Києва зобов'язав екс-держсекретаря Олександра Зінченка спростувати поширену ним інформацію щодо лідера фракції "Наша Україна" Миколи Мартиненка, якого той звинуватив у корупції.

2006, середа

– Прем'єр Віктор Янукович заявляє, що уряд перед Новим роком свідомо не пішов на загострення ситуації навколо міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

"Ми напередодні Нового року не загострюємо жодні політичні питання. Ми вважаємо, що в новий рік потрібно входити спокійніше, він спокійнішим і буде від таких підходів", – сказав Янукович.

30 січня 2007 року президент Віктор Ющенко прийняв відставку Тарасюка.

2007, четвер

– "Цей стіл я бачу як площадку для діалогу задля формування національних пріоритетів, і другої мети немає", – сказав президент Віктор Ющенко під час представлення в РНБО нового секретаря відомства Раїси Богатирьової.

– Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не прибула на підсумкову річну прес-конференцію президента Віктора Ющенка, хоча її участь на цьому заході раніше очікувалася.

2008, субота

– З'їзд "Нашої України" вніс зміни до статуту партії з тим, щоб легалізувати лідерство президента Віктора Ющенка. Крім того, з'їзд виключив із ради партії тих 7 депутатів, що вступили в коаліцію з фракціями БЮТ і Блоку Литвина.

Водночас питання про виключення цих депутатів із лав партії на голосування не ставилося.

"Тому ми очищаємося, публічно говоримо про проблеми, які є в партії. Тих людей, які є випадковими й ухвалюють рішення, далекі від держави – ми їх віддалимо, вони нам не потрібні, вони – наш баласт", – заявив Віктор Ющенко на з'їзді.

2009, неділя

– Президент Віктор Ющенко заявив, що в Україні встановлено диктатуру прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

2010, понеділок

– Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка взяли під варту терміном на 2 місяці. Такий запобіжний захід йому обрав Печерський райсуд Києва. Ірина Луценко назвала арешт свого чоловіка помстою влади за його політичну позицію.

2011, вівторок

– Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв очолив виборчий штаб Партії регіонів. Про це УП повідомило джерело в партії.

– Юлію Тимошенко готуються етапувати до Качанівської жіночої колонії №54 в Харкові, пише "Україна молода" з посиланням на джерела, наближені до СБУ.

2012, четвер

– Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив в інтерв'ю українським телеканалам, що важливим для української економіки є досягнення домовленостей про співпрацю з Митним союзом.

– "Наступні президентські вибори відбудуться в 2015 році, і я в них, напевно, не братиму участі. Вибори до парламенту відбудуться в 2017 році, і до них ще цілих п'ять років. Як кажуть, поживемо – побачимо. Поки немає бажання і часу витрачати сили на політику", – сказав старший син президента Олександр Янукович в інтерв'ю "Донецьким новинам".

2013, п'ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

Учасники автопробігів отримують не лише повістки на допити як свідки в рамках кримінального провадження, а й сповіщення від органів ДАІ про необхідність з'явитись у відомство з автомобілем та документами. Ці "повістки" від ДАІ мотивовано необхідністю з'ясувати обставини якогось правопорушення.

У Харкові близько 3 ранку підпалили авто, яке належить волонтерам, що вже більше місяця готують гарячий чай та бутерброди для харківського Євромайдану.

– Київська організація Національної спілки журналістів виключила зі свого складу міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, через "недотримання вимог Євромайдану, часті випадки побиття журналістів та неналежне розслідуванні справ, що стосуються журналістської діяльності".

Захарченка прийнято до членів НСЖУ в грудні 2004 року Донецькою обласною організацією, а навесні 2013-го він став на облік у Київській організації НСЖУ.

– Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою чотирьом підозрюваним у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол.

2014, субота

– Троє українських військових отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На Донбасі з полону бойовиків без процедури обміну звільнено чотирьох українців – троє військовослужбовців з 80-ї аеромобільної бригади та одна цивільна особа. Службою безпеки України з полону звільнено ще чотирьох громадян України.

Таким чином протягом двох днів з полону визволили 154 особи.

2015, неділя

– Один український військовий загинув та троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У Дніпровському райсуді Києва, де розглядалося клопотання зі зміни запобіжного заходу лідеру партії "УКРОП" Геннадію Корбану, сталися сутички за участю людей спортивної зовнішності.

2016, вівторок

– Двоє українських військових дістали поранення та ще двоє потрапили в полон за минулу добу в зоні проведення АТО.

Бойовики "ДНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

– Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей є виключно компетенцією президента України.

Блокада ОРДЛО тривала з 26 грудня 2016 до 15 березня 2017 року у форматі громадської акції. З 15 березня, після рішення РНБО щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО, заходи переведено на державний рівень.

Олег Поліщук, для УП