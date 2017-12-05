В Грузії відреагували на затримання Саакашвілі

Секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі сподівається, що Україна забезпечить фізичний захист екс-президента республіки Міхеїла Саакашвілі.

Про це сказав Раквіашвілі журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Події, що відбуваються в ці хвилини в Києві, є внутрішніми політичними процесами України, на які ми не можемо дати коментарі політичного змісту. В той же час, в епіцентрі цих подій знаходиться колишній президент Грузії і це дає особливе навантаження цим подіям", - сказав Раквіашвілі журналістам.

"Сподіваємося, що фізична захищеність Саакашвілі в цій складній обстановці буде забезпечена", - заявив він.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне. Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.

Наразі його привели до Верховної Ради.

СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

Під час брифінгу у вівторок Луценко заявив, що Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

Дивіться онлайн подій Затримання Саакашвілі.