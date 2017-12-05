У Саакашвілі статус втікача – Луценко

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Вівторок, 5 грудня 2017, 17:42

Після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти.

Про це повідомив у вівторок з трибуни Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Статус Саакашвілі - це людина, яка втекла з-під варти", - заявив він.

За словами Луценка, ця обставина вплине на обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії.

"Це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо про це міцно думати", - наголосив генпрокурор.

Доповнюється...

Теми: Саакашвілі Луценко Генпрокуратура
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