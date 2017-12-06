Саакашвілі прийшов під Раду

Станом на 9:30 ранку 6 грудня лідер "Руху нових сил" прийшов під Верховну Раду, де виступає перед присутніми.

Він розповів, що вночі був у наметовому містечку.

"Я був у наметі. Нас підняли по тривозі хлопці, коли напали на сусідній намет. Побили людей, мене вивели. В оточенні людей я стояв у центрі. Потім прийшов спецназ, вони прийшли саме в мій намет, шукали мене, але не знайшли і пішли. От і вся історія", - сказав Саакашвілі.

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 6, 2017

Він закликав Порошенка не чіпати мітингувальників.

"Я хочу закликати Порошенка, тут мирні люди, тут нема зброї, це ми перевіряли разом з поліцією, тут перевіряли все з собаками. Зараз з регіонів їдуть люди, тут не буде насильства, ніхто не хоче насильна", - сказав Саакашвілі.

Поруч з екс-президентом Грузії стоїть його дружина Сандра Рулофс, адвокати та представники "Руху нових сил".

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за станом на 9:00 біля Верховної Ради обстановка спокійна, на Площі Конституції перебуває близько 100 осіб.

До наметового містечка всі охочі проходять безперешкодно, біля всіх входів до комітетів Верховної Ради виставлені кілька десятків правоохоронців.

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру та вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголошено у розшук.

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