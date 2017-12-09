Клімкін: Захід вважає затримання Саакашвілі внутрішньою справою України
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Захід вважає затримання лідера "Руху нових сил", екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі внутрішньою справою України.
Про це він сказав журналістам в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це (затримання Саакашвілі - ред.) українська справа: робіть свою справу, але робіть її в рамках правового поля. Все дуже просто. А якоїсь такої формальної реакції, незвичайної, ви не почуєте, оскільки вони (Європа - ред) розуміють, як це повинно робитися", - сказав Клімкін, коментуючи ситуацію щодо Саакашвілі.
"І завжди, коли ми говоримо, що у нас європейське суспільство, європейська країна - це верховенство права. Робіть це відповідно до правових зразків. Все дуже просто", - додав він.
Як відомо, президент Петро Порошенко вважає, що ситуація навколо екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не варта міжнародної уваги.
Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.
Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.
Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.
У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.
Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.
Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.
Окрім того, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.