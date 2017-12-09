Адвокат Саакашвілі: Ми поки не отримали клопотання про запобіжний захід
Адвокат затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі сказав, що вони поки не отримували клопотання про обрання міри запобіжного заходу.
Прол це Руслан Чернолуцький сказав журналістам у суботу після того, як він зі соратниками Саакашвілі передали затриманому в ІТТ особисті речі та медикаменти.
"Ми не отримували інформації щодо клопотання про міру запобіжного заходу від прокуратури. Можливо, до кінця вечора така інформація ще надійде і в суд, і нам. Наразі ми домовилися о 12 годині зі старшим прокурором Домбровським, який підписував повідомлення про підозру, що він обов’язково надасть нам таку інформацію", - сказав він.
Адвокат зазначив, що Саакашвілі не збирається припиняти голодування.
"Ми спілкувалися з лікарем, який підтвердив цей намір. Він п’є воду", - додав Чернолуцький.
Також він сказав, що Саакашвілі буде "писати своїм соратникам інструкції для того, щоби збирати людей на мирний марш".
Окрім того, за словами адвокати, Саакашвілі "не мають права тримати у СІЗО СБУ згідно з міжнародними конвенціями", оскільки його мали би утримувати в установах, які підпорядковуються Мін’юсту.
Раніше позафракційний нардеп, один з лідерів "Руху нових сил" Юрій Дерев'янко повідомив про намір передати лідерові партії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі ліки та особисті речі.
Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.
Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.
Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.
У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.
Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.
Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.
Українська правда
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