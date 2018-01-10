Россошанський визнав провину в убивстві, але не кається – Аброськін

Юрiй Россошанський визнав себе винним у вбивстві Ірини Ноздровської в селі Демидове, але не розкаюється.

Про це заявив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на брифінгу 10 січня.

Він зазначив, що причетність сім’ї Россошанського до злочину було лише однією з версій.

За словами Абросіькна, у перші дні після вбивства досліджували рух Ноздровської від офісу на вулиці Банковій до станції метро "Героїв Дніпра" та села Демидів, допитували свідків щодо маршруту і оглядали відео з камер спостережень. Майже напевне встановили автобус, у якому їхала Ноздровська.

"У перші ж дні ми допитали сім'ю Россошанських", – сказав заступник голови НПУ.

За словами Аброськіна, усі сім’я Россошанських, яка проживає на хуторі поблизу місця убивства, заявила, що була вдома й рано лягла спати. Але слідство вирішило, що родина не достатньо відверта.

Зокрема, виявилося, що трафік розмови між підозрюваним і його батьками зростав 27 грудня, у день винесення вироку у справі про ДТП, в якому загинула сестера Нозродвської, та 29 грудня, у день убивства самої Ноздровської.

Крім того, слідство встановило, що підозрюваний був відсутній вдома кілька годин 29 грудня.

Було призначено понад 70 експертиз. Перші результати експертизи ДНК з тіла убитої засвідчили причетність підозрюваного до вбивства.

Юрій Россошанський визнав свою провину вже коли був затриманий, констатував Аброськін, не називаючи імені підозрюваного і зазначаючи, що це чоловік 1956 року народження.

Підозрюваний показав, як він здійснював убивство.

"Він вину свою визнає, але він не розкаюється", – заявив Аброськін.

У 2017 році його син збив сестру Ноздровьскої, додав представник поліції.

Аброськін висловив переконання, що вбивство було не продуманим, а сталося спонтанно, за збігом обставин.

За його словами, сім’я Ноздровської повідомляла про погрози Генеральній прокуратурі, після того Дмитра Россошанського помістили в СІЗО.

Аброськін також наголосив, що ніхто добровільно не сприяв слідству.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затрималя Юрія Россошанського, батька Дмитра.

Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.

9 січня суд арештував його на 60 діб без права внесення застави

Ноздровську того ж дня поховали.