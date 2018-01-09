На Київщині прощаються з правозахисницею Іриною Ноздровською

У селі Демидів Вишгородського району Київщини близько 100 людей прийшли попрощатися з Іриною Ноздровською, яку вбили у кінці минулого року.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

З загиблою прощаються донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.

"Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", - каже знайома загиблої Людмила Мартиненко.

Фото Ельдара Сарахмана

Уся вулиця Радянська запаркована авто. Їх тут майже півсотні. Біля будинку постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги.

Час від часу до хати заходять медики.

Також багато поліції, яка патрулює все село. Біля дверей будинку, де жила Ноздровська, кілька поховальних вінків від друзів. Поруч на столі портрет загиблої.

Фото Ельдара Сарахмана

Люди несуть червоні троянди.

Фото Ельдара Сарахмана

Поховають Ноздровську на місцевому кладовищі в центрі села.

Фото Ельдара Сарахмана

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

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