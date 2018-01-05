Саакашвілі заочно засудили до трьох років в'язниці

У Грузії суд заочно засудив екс-президента країни Міхеіла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Таке рішення виніс суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе, повідомляє Грузія Online.

"Суддя визнав Саакашвілі винним і засудив до позбавлення волі на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Саакашвілі судили по так званій "справі Сандро Гіргвліані" - справі про дострокове помилування на посаді президента Грузії чотирьох затриманих співробітників поліції, засуджених за вбивство співробітника банку Гіргвілані.

За даними слідства, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гіргвліані. А потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Міхеіла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.



У серпні Головна прокуратура Грузії направила запит про екстрадицію Саакашвілі.

Екс-президент Грузії заявляв, що готує клопотання до Мін'юсту, в якому наведе аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

8 грудня в Україні Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Суд відпустив екс-президента Грузії на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу для Саакашвілі, яка мала розглядатись 22 грудня, перенесли спершу на 3 січня, а потім на 11 січня.