Любители кэша. Сколько наличности у нардепов и как они ее хранят

7,5 мільярдів гривень. Саме стільки готівки зберігають народні депутати і члени їх сімей.

Із чим можна зіставити цю суму? Наприклад, з нестачею фінансування Міноборони у 2016 році.

7,5 мільярдів гривень цілком вистачить, щоб покрити річні витрати на підняття мінімальної зарплати з 1550 до 3200 гривень для майже 400 тисяч людей.

Або ж, 7,5 мільярдів гривень – це половина бюджету, закладеного на будівництво і ремонт доріг у проекті Держбюджету на 2017 рік.

Цього б вистачило на весь обсяг підтримки стратегічної для України аграрної галузі. На це в проекті Держбюджету-2017 закладено 5,5 мільярдів гривень.

"Українська правда" порахувала грошові кошти, що зберігають депутати і члени їх сімей.

Ми проаналізували усі подані парламентарями декларації, а також порахували ті кошти, котрі були надані в борг третім особам. Звісно ж, до уваги не брався невдалий жарт Сергія Мельничука з групи "Воля народу", котрий вказав трильйон гривень у своїй декларації.

Окрім гривні, свою готівку українські нардепи зберігають головним чином у євро, американських і канадських доларах, швейцарських франках і британських фунтах. Кожну валюту ми конвертували за курсом Нацбанку.

Схованки для грошей

Найбагатшою фракцією виявилася найбільша – "Блок Петра Порошенка". Її депутати та члени їх сімей мають майже 2,7 мільярдів гривень готівки.

Найменше – фракція "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. На руках у нардепів і членів їх сімей лише 67,8 мільйонів гривень.

Це майже в 20 разів менше грошових статків позафракційних нардепів, котрі задекларували близько 1,3 мільярдів гривень.

Близько 28% цієї суми – а саме 14,7 мільйонів доларів або 374,7 мільйонів гривень готівкою має В'ячеслав Константіновський.

Вдягнений "з голочки", у світлу блакитну сорочку і темно-синій піджак, він показував журналістам в кулуарах парламенту своє звернення.

– Ось, написав на антикорупційний комітет, НАБУ, щоб мене викликали, і щоб я міг пояснити, – показував він папірець формату А4. – Ми продали "Індексбанк" за 270 мільйонів і отримали дохід. Це все є у відкритому доступі.

Натомість "Українську правду" цікавило, де ж Константіновський зберігає таку суму коштів. Якщо уявити собі пачки стодоларових купюр, це приблизно шість великих господарчих сумок, або два великі сейфи для грошей.

– Ви хочете, щоб я ось так розповів? – трохи схвильовано перепитав нардеп і продовжив: – У сховищі. Спробуйте сьогодні орендувати скриньку в банку, усі вони зайняті!

Нардеп зізнався, що говорити про готівкові збереження йому не дуже приємно, оскільки "усі бачать в тобі мішень".

Почасти тут Константіновський має рацію.

Декларації, а здебільшого величезні суми готівки, вказані нардепами, стали гарячою темою для обговорення українців, а інколи і самих нардепів.

Під час погоджувальної ради кореспондент "Української правди" став свідком розмови двох нардепів від фракції "Батьківщина" – Сергія Власенка, який досі не вибачився за свої образливі вислови щодо УП та Олексія Рябчина.

– У братів Дубневичів (фракція БПП, 700 мільйонів готівкою – УП) стільки грошей, що вони в них книжки ховають, – у якийсь момент сказав Власенко, повернувшись до Рябчина.

– Знаєш, я коли на це все подивився, подумав, що не туди потрапив. Ну як так? Цілу суботу дивився на ці декларації; воно як "Гра престолів" затягує, – відповів Рябчин.

Однак кількістю нулів в сумах готівки у фракції БПП можуть похвалитися не тільки брати Дубневичі. Руслан Демчак, який до обрання депутатом був засновником багатопрофільного холдингу Ukrainian Business Group, вказав в декларації 133 мільйони гривень готівки.

– Готівка – це інструмент для інвестування. Упевнений, що інвестую в той чи інший фінансовий інструмент. Просто зараз вважаю, що в Україні немає такого інструменту, якому б довіряв на 100%. У мене є деякі напрацювання, і ці кошти будуть інвестовані, – розповідав УП Демчак.

Він не захотів говорити, де саме тримає таку суму готівки, лише зазначив, що "не сидить і не дивиться на неї".

Фронтові сумки і пальто

Є чим, а точніше – ким відповісти і в ключових партнерів БПП у коаліції, фракції "Народний фронт".

Загальна сума статків вісімдесяти одного нардепа, які входять до її складу, – 724,7 мільйонів гривень.

Для порівняння: на проведення "Євробачення" в Україні виділили 455 мільйонів гривень, тож за бажанням депутати від НФ могли б провести цей пісенний конкурс два рази поспіль.

Одна з зірок фракції – Ігор Котвіцький. Цей депутат, про якого "наші гроші" писали, що той нібито вивів з України понад 40 мільйонів доларів, є одним із найближчих соратників і колишнім бізнес партнером міністра МВС Арсена Авакова.

Котвіцький задекларував готівкою у гривнях більше 230 мільйонів, а ще 500 тисяч доларів і 250 тисяч євро.

Окрім чималих сум, депутат запам'ятався кількома брендованими одежинами в його декларації.

Мова йде про дві куртки Brunello Cucinelli. Одна за 101.474 гривень, друга – за 174.164 гривні, на додачу до яких нардеп купив костюм, сумку і пальто.

На питання УП, чим ці куртки відрізняються від дешевшого одягу, Котвіцький замислився.

– Ну, не знаю. Якість одягу, бренд… – поділився думками з УП нардеп.

На його думку, у людей не мало б бути бурхливої реакції на його декларацію.

– Я заплатив всі податки, я задекларував 20 мільйонів податків. У нас ніхто не дивиться, що хтось сплачує податки. Усі дивляться, хто що купив, це не правильно, – додав нардеп.

Кошти опозиції

Трохи не дотягли до мільярду гривень готівкою нардепи від "Опозиційного блоку". Хоча і в їхніх деклараціях є, на що подивитися.

Нестор Шуфріч задекларував 25 мільйонів гривень готівки, старовинні книги й ікони.

Не дуже відстав від нього й Михайло Добкін, який задекларував готівкою 12 мільйонів гривень, а також 470 тисяч доларів і 300 тисяч євро.

Його колега Олександр Вілкул теж задекларував чимало готівкових коштів: 612 тисяч доларів, 310 тисяч євро і 300 тисяч гривень.

Серед опозиційників є й такі, що живуть скромніше, але не бідують.

Приклад – фракція "Радикальної партії Олега Ляшка", статки депутатів якої певною мірою виявилося неочікуваними.

Отже, сам Олег Ляшко задекларував 740 тисяч доларів і 90 тисяч євро готівкових коштів. На додачу ще "безцінні" для нього вила.

Один із найближчих соратників Ляшка, Андрій Лозовий вказав 800 тисяч гривень, 50 тисяч доларів і 150 тисяч євро готівки. На додачу у власності нардепа колекція вин, картин, зброї, а також хрест-енколпіон ХІІІ століття зі Святими мощами.

Декларація Лозового викликала подив, адже нардеп раніше не займався бізнесом, працював у партії Ляшка і декларував, що живе лише на депутатську зарплату.

– Офіційно я працював лише помічником депутата. Були бізнеси, до яких мав відношення, але до їх засновників я не відношуся. Є гроші, от хата-спадщина в селі Новоукраїнка, я її продав в 2013 році за 50 тисяч доларів – вона мого діда, – пітніючи, пояснював нардеп УП.

Він детально розповів, що має родинні ікони, а якщо й купує – то тільки недорогі. Найдорожча коштувала 360 євро, її нардеп придбав на горі Афон. Що стосується зброї – її Лозовий дуже любить. За його словами, щось дісталося від діда, щось – дарували друзі, а щось купував і сам.

Сам купує й вино – але недороге і в Duty Free. Говорить, що від 12 до 16 євро за пляшку, а можливо найдорожча в його колекції коштує 100 євро.

Зміг здивувати і ще один соратник Ляшка, Ігор Мосійчук, який так само не займався бізнесом – але його декларація містить відомості про 780 тисяч гривень готівки, 183 тисячі доларів і 145 тисяч євро.

– Гроші заробив за життя. Мені ж не 18 років, і в парламенті я лише два роки. До цього я жив, працював, займався сільським господарством, займався рекламним бізнесом. В декларації є кошти, що отримав у спадок у рідних, і є кошти, що були в обороті моїх друзів. Забрав після обрання нардепом, – пояснив Мосійчук.

На відміну від фракції Ляшка, фракція "Батьківщина" виглядає значно скромніше: її депутати мають всього 56,7 мільйонів гривень готівкових коштів, що навіть менше, ніж у вищезгаданої "Самопомочі".

Лідерка фракції Юлія Тимошенко вже котрий рік поспіль вказує підкреслено скромні статки в своїй декларації і має лише 318 тисяч гривень готівки.

Групова готівка

Не соромляться статків депутати з груп "Воля народу" і "Відродження".

Першу з них давно пов'язують з Адміністрацією президента, а другу з олігархом Ігорем Коломойським. У принципових для АП голосуваннях ці групи – своєрідні милиці коаліції.

Як виявилося, там чимало яскравих особистостей.

"Воля народу" може похизуватися більш як 600 мільйонами гривень готівки на дев'ятнадцятьох депутатів, які входять до її складу. Наприклад, Олесь Довгий задекларував більше 1 мільйона 700 тисяч гривень, 1,5 мільйони доларів, 100 тисяч євро і 35 тисяч британських фунтів на додачу.

Є що показати у цій групі й Степану Івахіву, колишньому бізнес-партнеру загиблого Ігоря Єремєєва. Івахів тримає готівкою 15 мільйонів гривень, 700 тисяч доларів і 1,6 мільйонів євро.

Однак Віталій Хомутиннік їх перевершив. Керівник депутатської групи "Відродження" задекларував вдвічі більше готівки. Зокрема, 32,7 мільонів гривень, 570 тисяч доларів і 850 тисяч євро. Загальна сума готівки депутатів його групи – більше 800 мільйонів гривень.

– Ми писали цю декларацію, починаючи з серпня-вересня. Повні два місяці. Я уклав угоду з компанією "Делойт", яка супроводжувала мою декларацію й усі зміни в ній; мені було важливо, щоб не було жодних проблем, – сказав УП Хомутиннік, пояснивши на додачу, чому в його декларації немає літака, про який йшлося в сюжеті програми "Схеми".

Не приховують своїх статків і позафракційні нардепи. Готівкові статки сорока шести нардепів менші, ніж великої фракції БПП, але складають немаленьку суму – а саме 1,3 мільярди гривень. З числа них вже встигли запам'ятатися декларації Олександра Фельдмана та Сергія Тарути.

Суми готівкових коштів – це лише невелика частинка в деклараціях українських нардепів, котра привертає увагу і вже встигла здивувати й Захід, у якого Україна – в особі тих-таки депутатів і міністрів невпинно просить фінансової допомоги.

Свідоцтво здивування – численні публікації у провідних світових виданнях з приводу статків, зазначених в деклараціях.

Але це ще не кінець.

З першого квітня 2017 року українців і міжнародну спільноту очікує чергова хвиля електронного декларування.