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Савченко поведала детали своей поездки на Донбасс

Четверг, 13 октября 2016, 13:47

Народный депутат, член ПАСЕ Надежда Савченко подтвердила, что встречалась с людьми, которые брали ее в плен, однако заявила, что была не на оккупированных территориях, а "в приграничных участках до серой зоны".

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

При этом она отказалась уточнять конкретные географические названия мест, где она побывала:

"Я вам скажу, что это не был ни Донецк, ни Луганск. Это были пограничные территории до серой зоны. Просто маленькие села, где еще остались люди", – сказала Савченко.

По словам нардепа, представители ОРДЛО сами связались с ней.

"Обвинения, что я пыталась пересечь границу возле села Красногоровка беспочвенны, но я действительно держу связь. Причем вышли на меня эти люди первыми. Это люди с оккупированных территорий, не один человек, их очень много. Это даже те люди, которые держали меня в свое время в плену и они на меня вышли первые. У них остался мой телефон еще с тех времен, когда они меня с ним украли", – заявила Савченко.

"Люди вышли на меня сами, несмотря на то, что они служат той армии. Это значит, что у нас есть друг в тылу врага и этим никогда нельзя пренебрегать...", – отметила она.

"Мне очень жаль, что меня в Украине слышат "задним числом". Я говорила, что надо начинать диалог полгода назад, как вышла. А теперь уже надо думать, как воевать. Поздно начинать диалог, но я еще надеюсь на последний шанс", – сказала нардеп.

Как сообщалось, 12 октября в своем выступлении при обсуждении украинского вопроса в сессионном зале ПАСЕ Савченко публично заявила, что недавно "посетила оккупированные территории и общалась со своими тюремщиками".

Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Однако Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: Савченко НадеждаДонбасс
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