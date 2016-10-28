Луценко жестко "наехал" на Лещенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что у него нет квартиры в Ялте.

Об этом он сказал после встречи с родственниками Небесной сотни, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он раскритиковал народного депутата Сергея Лещенко, который заявил, что у Луценко есть квартира в Ялте, записанная на бухгалтера его жены.

"Мне кажется, у Лещенко какой-то критический период. Я никогда не скрывал, что проживаю в частном доме с семьей. Я никогда не скрывал свое имущество, оно отражено в предыдущей декларации. Никаких изменений не произошло", - сказал он.

"Зря надеется Лещенко, что он такими скандалами остановит проверку его проблем, которые очевидны для любого обозревателя", - заявил генеральный прокурор.

Он в очередной раз заверил, что декларирует все имущество.

"Я и моя семья не являемся владельцами ничего другого, кроме задекларированного в минувшем и этом году", - сказал Луценко.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтера его жены Светлану Рыженко. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Во вторник на пресс-конференции Луценко снова открестился от этой недвижимости.

НАБУ, в свою очередь, сообщило о начале проверки этой информации.

В среду Лещенко опубликовал информацию о наличии у Рыженко квартиры в оккупированной Ялте. Депутат считает, что эта квартира также на самом деле принадлежит Луценко и записана на 67-летнюю Рыженко как на подставное лицо.

Татьяна Кусок, УП