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Пятница, 19 мая 2017, 08:00

2006. Неринкові інстинкти Тимошенко лякають інвесторів

2008. Війна за Одеський припортовий у розпалі

2009. Балога покидає Ющенка

2016. Дніпропетровськ став Дніпром

2001, субота

Невідомі пошкодили пам'ятний знак Георгію Гонгадзе, який опозиція планувала встановити в день народження журналіста 21 травня. Для цього злочинці вдерлися вночі в приміщення приватної фірми, де зберігалася стела.

2002, неділя

Міськрада Львова фактично зірвала візит до міста президента Польщі та завдала значного збитку українсько-польським міждержавним відносинам, заявили у Львівській ОДА.

Йдеться про відмову депутатів додати до напису "Невідомим польським солдатам, які полягли за Польщу у 1918-1920 роках" на Личаківському цвинтарі слово "героїчно", на якому наполягала польська сторона. Після цього президент Олександр Кваснєвський відмінив свій візит до Львова 21 травня.

2003, понеділок

Україна і Росія парафували декларацію про зміст двостороннього стратегічного партнерства. Це сталося на першому в історії спільному засіданні колегій МЗС Росії й України.

2004, середа

Україна поки не виводитиме миротворців з Іраку. Жодна з постанов, яка б це передбачала, не набрала достатньої кількості голосів. Опозиція обіцяє блокувати трибуну, поки належне рішення не буде ухвалене.

Також опозиціонери мають намір блокувати роботу Верховної Ради і з іншого приводу: якщо в порядок денний не внесуть постанову про припинення приватизації "Криворіжсталі".

2005, четвер

– "Бензинова криза". У Ющенка заявили, що домовилися з російськими нафтовими компаніями щодо розв'язання кризи. "Я підтверджую, що ми будемо працювати винятково ринковим інструментарієм на ринку (нафти). Давайте перегорнемо ту сторінку, що викликала певні питання", – закликав президент Віктор Ющенко.

У свою чергу прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що механізм неринкового регулювання цін на нафту й газ в Україні створила попередня влада.

– Представники Партії регіонів хотіли пікетувати будинок Палацу спорту в Києві, де проходитиме півфінал "Євробачення", і тим самим привернути увагу до "порушення прав людини". Але міліція не пропустила їх на територію Палацу спорту.

2006, п'ятниця

– "Люди насторожено ставляться до Тимошенко через її неринкові інстинкти". Це заявив головний економіст банку UBS у Лондоні Клеменс Ґрейф, характеризуючи інвестиційний потенціал України. Натомість лідер БЮТ пообіцяла взяти на себе персональну відповідальність за використання інвестицій, які йтимуть в Україну.

– Блок Юлії Тимошенко звинувачує "Нашу Україну" в тиску на "бютівців" по областях з метою не допустити їх на керівні посади.

2008, понеділок

В розпалі війна за Одеський припортовий завод (ОПЗ), який прем'єр Тимошенко хоче продати, а президент Ющенко намагається цьому перешкодити.

Кабмін переніс запланований аукціон "орієнтовно на місяць", а потім забрав у Фонду держмайна повноваження з управління державними корпоративними правами ОПЗ. Тим часом Генпрокуратура порушила справу щодо нардепа Андрія Портнова, якого Тимошенко пробувала поставити керівником Фонду держмайна. Портнова підозрюють у замаху на незаконну приватизацію.

А бізнесмен Ігор Коломойський розказав, що вирішив взяти участь у конкурсі з продажу ОПЗ лише для того, щоб не дати його виграти російській компанії "ЄвроХім".

2009, вівторок

– Кінець "балогівського періоду". Президент Віктор Ющенко змінив керівника свого Секретаріату. Замість Віктора Балоги його очолила Віра Ульянченко, яка є головою ради НСНУ.

Віктор Балога наостанок звернувся до президента і прем'єра: "І Ви, і Тимошенко не можете навіть претендувати на місце у владі. Ви обоє маєте піти".

– Міська рада Севастополя зобов'язала місцеві школи вести викладання російською мовою.

Згідно із указом Міністерства освіти України з 1 вересня усі севастопольські школи зобов'язані були ввести викладання шкільних предметів українською мовою.

2010, середа

– В Адміністрації президента Януковича вивчають досьє на журналіста Мустафу Найєма, пише "Телекритика", посилаючись на свої джерела. В ній не лише матеріали журналіста, але й особиста інформація.

В АП заперечили наявність такого досьє.

– Через сильні зливи у Закарпатті підтоплені вже близько 500 домогосподарств, пікові рівні води ще очікуються на найбільших річках.

2011, четвер

– Одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів України визначена європейська інтеграція. Про це йде мова в рекомендаціях до парламентських слухань про економічні відносини з ЄС та Митним союзом, які ухвалила Верховна Рада.

– На два дні влада Ужгорода обмежила рух транспорту в центрі міста через візит президента Віктора Януковича. Напередодні візиту навіть світлофори помили.

 

2012, субота

– Україна повністю готова до проведення чемпіонату Євро-2012, запевнив віце-прем'єр – міністр інфраструктури Борис Колесніков. Чемпіонат стартує вже 8 червня.

– Кримські "сонячні" фірми ActivSolar, які побудували чотири електростанції в Криму, були переоформлені на офшорні компанії або фізосіб із сільською пропискою, вияснили журналісти. Ці фірми пов'язують з близькими до родини президента Януковича і братів Клюєвих компаніями.

2013, неділя

Власник телеканалу ТВі Костянтин Кагаловський підписав угоду про передачу журналістам контрольного пакету у всіх компаніях, що входять у структуру ТВі.

Скандал на телеканалі ТВі, де не могли визначитися з власниками, триває з квітня. Журналісти заявляли, що знищення ТВі відкриває шлях до зачистки інформаційного простору країни.

2014, понеділок

– Власник СКМ Рінат Ахметов виступив з екстреною заявою. Він висловився категорично проти так званої "ДНР" та звернувся до робітників підприємств із закликом вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму.

– У Слов'янську і Краматорську припиняють виплати пенсій і зарплат населенню, заявив міністр МВС Арсен Аваков. Він пояснив це неможливістю забезпечити належний рівень безпеки.

Трохи раніше під Слов'янськом терористи обстріляли з міномета українських силовиків, один загинув.

– З'ясувалося, що терористи Андрій Бородай і Ігор Гіркін працювали в структурі, що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву.

"На пряме запитання, не чи чиновник він, Бородай відповів негативно, і що працює в рамках, дослівна цитата – "приватно-державного партнерства", – згадував російський журналіст Олег Кашин.

2015, вівторок

– Парламент дозволив уряду тимчасово не платити зовнішні борги приватним кредиторам. "У разі атаки недобросовісних кредиторів на Україну, цей мораторій захищає активи держави та державного сектору", – пояснили в Кабміні. "Фактично, ми йдемо по найтоншому льоду. Наразі парламент робить останню спробу допомогти уряду в реструктуризації боргів", – охарактеризував це рішення лідер фракції БПП Юрій Луценко.

– Поблизу Катеринівки на Луганщині тривають бої. Загинули четверо українських військових.

– Кадрові зміни. Новим головою Фонду держмайна став Ігор Білоус. Антимонопольний комітет очолив Юрій Терентьєв. А керівник ДАІ України Олександр Єршов, який вказав неправдиву інформацію у своїй декларації, був звільнений.

2016, четвер

– В рамках декомунізації Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро.

Також нові назви отримали ще кілька міст. Наприклад, Артемове (Донецька область) перейменовано на Залізне, Комсомольськ (Полтавська область) на Горішні Плавні, а Цюрупинськ (Херсонська область) на Олешки.

2 бійців загинули і ще 2 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В Чечні колегія присяжних визнала українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха винними в злочинах під час Чеченської війни. Російський суд продовжив їм арешт на три місяці. Карпюка викрали в 2014 році в Чернігівській області, а Клиха росіяни затримали в Орлі. Російським центром "Меморіал" вони визнані політв'язнями.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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