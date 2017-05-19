2006. Неринкові інстинкти Тимошенко лякають інвесторів
2008. Війна за Одеський припортовий у розпалі
2009. Балога покидає Ющенка
2016. Дніпропетровськ став Дніпром
2001, субота
Невідомі пошкодили пам'ятний знак Георгію Гонгадзе, який опозиція планувала встановити в день народження журналіста 21 травня. Для цього злочинці вдерлися вночі в приміщення приватної фірми, де зберігалася стела.
2002, неділя
Міськрада Львова фактично зірвала візит до міста президента Польщі та завдала значного збитку українсько-польським міждержавним відносинам, заявили у Львівській ОДА.
Йдеться про відмову депутатів додати до напису "Невідомим польським солдатам, які полягли за Польщу у 1918-1920 роках" на Личаківському цвинтарі слово "героїчно", на якому наполягала польська сторона. Після цього президент Олександр Кваснєвський відмінив свій візит до Львова 21 травня.
2003, понеділок
Україна і Росія парафували декларацію про зміст двостороннього стратегічного партнерства. Це сталося на першому в історії спільному засіданні колегій МЗС Росії й України.
2004, середа
Україна поки не виводитиме миротворців з Іраку. Жодна з постанов, яка б це передбачала, не набрала достатньої кількості голосів. Опозиція обіцяє блокувати трибуну, поки належне рішення не буде ухвалене.
Також опозиціонери мають намір блокувати роботу Верховної Ради і з іншого приводу: якщо в порядок денний не внесуть постанову про припинення приватизації "Криворіжсталі".
2005, четвер
– "Бензинова криза". У Ющенка заявили, що домовилися з російськими нафтовими компаніями щодо розв'язання кризи. "Я підтверджую, що ми будемо працювати винятково ринковим інструментарієм на ринку (нафти). Давайте перегорнемо ту сторінку, що викликала певні питання", – закликав президент Віктор Ющенко.
У свою чергу прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що механізм неринкового регулювання цін на нафту й газ в Україні створила попередня влада.
– Представники Партії регіонів хотіли пікетувати будинок Палацу спорту в Києві, де проходитиме півфінал "Євробачення", і тим самим привернути увагу до "порушення прав людини". Але міліція не пропустила їх на територію Палацу спорту.
2006, п'ятниця
– "Люди насторожено ставляться до Тимошенко через її неринкові інстинкти". Це заявив головний економіст банку UBS у Лондоні Клеменс Ґрейф, характеризуючи інвестиційний потенціал України. Натомість лідер БЮТ пообіцяла взяти на себе персональну відповідальність за використання інвестицій, які йтимуть в Україну.
– Блок Юлії Тимошенко звинувачує "Нашу Україну" в тиску на "бютівців" по областях з метою не допустити їх на керівні посади.
2008, понеділок
В розпалі війна за Одеський припортовий завод (ОПЗ), який прем'єр Тимошенко хоче продати, а президент Ющенко намагається цьому перешкодити.
Кабмін переніс запланований аукціон "орієнтовно на місяць", а потім забрав у Фонду держмайна повноваження з управління державними корпоративними правами ОПЗ. Тим часом Генпрокуратура порушила справу щодо нардепа Андрія Портнова, якого Тимошенко пробувала поставити керівником Фонду держмайна. Портнова підозрюють у замаху на незаконну приватизацію.
А бізнесмен Ігор Коломойський розказав, що вирішив взяти участь у конкурсі з продажу ОПЗ лише для того, щоб не дати його виграти російській компанії "ЄвроХім".
2009, вівторок
– Кінець "балогівського періоду". Президент Віктор Ющенко змінив керівника свого Секретаріату. Замість Віктора Балоги його очолила Віра Ульянченко, яка є головою ради НСНУ.
Віктор Балога наостанок звернувся до президента і прем'єра: "І Ви, і Тимошенко не можете навіть претендувати на місце у владі. Ви обоє маєте піти".
– Міська рада Севастополя зобов'язала місцеві школи вести викладання російською мовою.
Згідно із указом Міністерства освіти України з 1 вересня усі севастопольські школи зобов'язані були ввести викладання шкільних предметів українською мовою.
2010, середа
– В Адміністрації президента Януковича вивчають досьє на журналіста Мустафу Найєма, пише "Телекритика", посилаючись на свої джерела. В ній не лише матеріали журналіста, але й особиста інформація.
В АП заперечили наявність такого досьє.
– Через сильні зливи у Закарпатті підтоплені вже близько 500 домогосподарств, пікові рівні води ще очікуються на найбільших річках.
2011, четвер
– Одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів України визначена європейська інтеграція. Про це йде мова в рекомендаціях до парламентських слухань про економічні відносини з ЄС та Митним союзом, які ухвалила Верховна Рада.
– На два дні влада Ужгорода обмежила рух транспорту в центрі міста через візит президента Віктора Януковича. Напередодні візиту навіть світлофори помили.
2012, субота
– Україна повністю готова до проведення чемпіонату Євро-2012, запевнив віце-прем'єр – міністр інфраструктури Борис Колесніков. Чемпіонат стартує вже 8 червня.
– Кримські "сонячні" фірми ActivSolar, які побудували чотири електростанції в Криму, були переоформлені на офшорні компанії або фізосіб із сільською пропискою, вияснили журналісти. Ці фірми пов'язують з близькими до родини президента Януковича і братів Клюєвих компаніями.
2013, неділя
Власник телеканалу ТВі Костянтин Кагаловський підписав угоду про передачу журналістам контрольного пакету у всіх компаніях, що входять у структуру ТВі.
Скандал на телеканалі ТВі, де не могли визначитися з власниками, триває з квітня. Журналісти заявляли, що знищення ТВі відкриває шлях до зачистки інформаційного простору країни.
2014, понеділок
– Власник СКМ Рінат Ахметов виступив з екстреною заявою. Він висловився категорично проти так званої "ДНР" та звернувся до робітників підприємств із закликом вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму.
– У Слов'янську і Краматорську припиняють виплати пенсій і зарплат населенню, заявив міністр МВС Арсен Аваков. Він пояснив це неможливістю забезпечити належний рівень безпеки.
Трохи раніше під Слов'янськом терористи обстріляли з міномета українських силовиків, один загинув.
– З'ясувалося, що терористи Андрій Бородай і Ігор Гіркін працювали в структурі, що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву.
"На пряме запитання, не чи чиновник він, Бородай відповів негативно, і що працює в рамках, дослівна цитата – "приватно-державного партнерства", – згадував російський журналіст Олег Кашин.
2015, вівторок
– Парламент дозволив уряду тимчасово не платити зовнішні борги приватним кредиторам. "У разі атаки недобросовісних кредиторів на Україну, цей мораторій захищає активи держави та державного сектору", – пояснили в Кабміні. "Фактично, ми йдемо по найтоншому льоду. Наразі парламент робить останню спробу допомогти уряду в реструктуризації боргів", – охарактеризував це рішення лідер фракції БПП Юрій Луценко.
– Поблизу Катеринівки на Луганщині тривають бої. Загинули четверо українських військових.
– Кадрові зміни. Новим головою Фонду держмайна став Ігор Білоус. Антимонопольний комітет очолив Юрій Терентьєв. А керівник ДАІ України Олександр Єршов, який вказав неправдиву інформацію у своїй декларації, був звільнений.
2016, четвер
– В рамках декомунізації Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро.
Також нові назви отримали ще кілька міст. Наприклад, Артемове (Донецька область) перейменовано на Залізне, Комсомольськ (Полтавська область) на Горішні Плавні, а Цюрупинськ (Херсонська область) на Олешки.
– 2 бійців загинули і ще 2 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.
– В Чечні колегія присяжних визнала українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха винними в злочинах під час Чеченської війни. Російський суд продовжив їм арешт на три місяці. Карпюка викрали в 2014 році в Чернігівській області, а Клиха росіяни затримали в Орлі. Російським центром "Меморіал" вони визнані політв'язнями.
Рустем Халілов, для УП