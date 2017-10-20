НАБУ завело новое криминальное дело на Розенблата

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что народному депутату Бориславу Розенблату выдали дипломатический паспорт на основе поддельных официальных документов.



В связи с этим относительно него открыто новое уголовное производство, сообщает пресс-служба НАБУ 20 октября.



"Законность оснований получения народным депутатом Борислав Розенблат дипломатического паспорта, изъятого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства", - говорится в сообщении.



Сведения о начале расследования детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.



По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады действуя по предварительному сговору с народным депутатом Бориславом Розенблатом с целью обеспечения последнем возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

Сведения о начале расследования детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.



По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады действуя по предварительному сговору с народным депутатом Борислав Розенблат с целью обеспечения последнем возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.



В частности, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей Аппарата ВРУ направили в адрес департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 года уехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украина и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля.



На основании этого письма "в связи с выездом в служебную командировку" народному депутату выдали дипломатический паспорт.



19 октября народный депутат использовал документ с личной целью – для выезда в ФРГ.



"Приведенные данные свидетельствуют о возможном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений", – говорится в сообщении НАБУ.



Украинская правда