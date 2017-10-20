НАБУ завело новое криминальное дело на Розенблата

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Пятница, 20 октября 2017, 17:20

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что народному депутату Бориславу Розенблату выдали дипломатический паспорт на основе поддельных официальных документов.

В связи с этим относительно него открыто новое уголовное производство, сообщает пресс-служба НАБУ 20 октября.

"Законность оснований получения народным депутатом Борислав Розенблат дипломатического паспорта, изъятого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сведения о начале расследования детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады действуя по предварительному сговору с народным депутатом Бориславом Розенблатом с целью обеспечения последнем возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

Сведения о начале расследования детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады действуя по предварительному сговору с народным депутатом Борислав Розенблат с целью обеспечения последнем возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

В частности, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей Аппарата ВРУ направили в адрес департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 года уехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украина и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля.

На основании этого письма "в связи с выездом в служебную командировку" народному депутату выдали дипломатический паспорт.

19 октября народный депутат использовал документ с личной целью – для выезда в ФРГ.

"Приведенные данные свидетельствуют о возможном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений", – говорится в сообщении НАБУ.

Украинская правда

Темы: Розенблат НАБУ
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