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НАБУ: Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги

Пятница, 20 октября 2017, 11:03

Нардепа Борислава Розенблата сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Об этом сообщает пресс-служба Национального актикоррупционного бюро, комментируя заявления адвоката и прокуратора о том, что он имел право вылететь из Украины.

"19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск в самолете происходил на основании постановления следственного судьи и "с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств".

В НАБУ подчеркнули, что задержание народного избранника не проводилось.

"По информации следствия, подозреваемый планировал вывезти за пределы Украины средства коммуникации, которые могли содержать информацию по сокрытию следов ранее совершенных преступлений и общения между его участниками, материальные и денежные ценности – предметы ранее полученной неправомерной выгоды, а также другое имущество для предотвращения его ареста в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

"Кроме того, детективы имели сведения, что подозреваемый мог иметь при себе документы для выезда за границу с признаками подделки", - добавили в НАБУ.

Во время обыска в самолете в Розенблата изъяли мобильные телефоны и планшет; изделия внешне похожие на драгоценности; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. 

 
фото НАБУ

Как видно из видео, детективы НАБУ пришли в самолет, где попросили Розенблата показать личные вещи, осмотрели содержимое сумок и изъяли ряд вещей, среди которых 11 золотых изделий. Розенблат отказался подписывать протокол обыска без адвокатов.

Подчеркивается, что для пересечения границы Розенблат использовал именно дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной и "не связанной с выполнением профессиональных обязанностей, что он признал публично".

Согласно информации Аппарата Верховной Рады и МИД, дипломатический паспорт выдали Розенблату 17 октября в ответ на его обращение якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль с 18 по 22 октября.

"Но, учитывая изъятые при обыске авиабилеты, в это время народный депутат планировал находиться в Германии. Законность получения подозреваемым дипломатического, а также заграничного паспортов проверяется", - сообщили в НАБУ.

В пресс-службе также добавили, что заявление Розенблата о том, что он заранее сообщил следователям о своем путешествии в Германию, не соответствует действительности.

"Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальное бюро уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева", - говорится в сообщении.

После проведения обыска в самолете детективы НАБУ вручили нардепу повестку о необходимости прибытия в Соломенский райсуд для участия в заседании по продлению ему обязанностей подозреваемого.

В НАБУ подчеркивают, что это была уже третья повестка, врученная Розенблату за последние шесть дней.

Первую повестку ему пытались вручить 14 октября, вторую – 16 октября.

"На заседание суда подозреваемый не появился, ссылаясь на состояние своего здоровья (достоверность этой информации проверяется). Из-за таких действий подозреваемого суд не смог своевременно рассмотреть ходатайство прокурора и принять решение о продлении обязанностей Бориславу Розенблату", - пояснили в НАБУ.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РозенблатНАБУ
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