Арестованное имущество Клименко передали Нацагентству – Матиос

Арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.



Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября.



Он сказал, что органы следствия наложили арест на 154 объекта недвижимого имущества в Украине, 22 транспортных средства элитных, тысячу железнодорожных полувагонов общей стоимостью 900 млн грн и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 млн грн.



Кроме того, военная прокуратура по международно-правовому поручению правительства княжества Лихтенштейн заморозила активы Клименко и его окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США.



Матиос напомнил, что наложен арест на средства компании-нерезидента Украины, конечным владельцем которой является Клименко.



"Активы, которые хранились в банке "ЮНИСОН", который принадлежит одноименной группе компаний, арестовали – и фактически заблокировали в Украине 5 миллионов долларов США", – уточнил он и упрекнул, что департамент Сергея Горбатюка не заблокировал эти активы.



Матиос сообщил: "Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура ... передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекта недвижимого имущества".



В том числе, это квартиры в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева, недостроенные и достроеные особняки в Козине – аж 17 штук.



Также это имущество охранной структуры "Скиф", которая, по словам Матиоса, оказывала противодействие расследованию – в частности, пыталась следить за следователями и судьями, а также использовала "в слепую" представителей общественных организаций.