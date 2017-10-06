Арестованное имущество Клименко передали Нацагентству – Матиос

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Пятница, 6 октября 2017, 12:35

Арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября.

Он сказал, что органы следствия наложили арест на 154 объекта недвижимого имущества в Украине, 22 транспортных средства элитных, тысячу железнодорожных полувагонов общей стоимостью 900 млн грн и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 млн грн.

Кроме того, военная прокуратура по международно-правовому поручению правительства княжества Лихтенштейн заморозила активы Клименко и его окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США.

Матиос напомнил, что наложен арест на средства компании-нерезидента Украины, конечным владельцем которой является Клименко.

"Активы, которые хранились в банке "ЮНИСОН", который принадлежит одноименной группе компаний, арестовали – и фактически заблокировали в Украине 5 миллионов долларов США", – уточнил он и упрекнул, что департамент Сергея Горбатюка не заблокировал эти активы.

Матиос сообщил: "Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура ... передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекта недвижимого имущества".

В том числе, это квартиры в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева, недостроенные и достроеные особняки в Козине – аж 17 штук.

Также это имущество охранной структуры "Скиф", которая, по словам Матиоса, оказывала противодействие расследованию – в частности, пыталась следить за следователями и судьями, а также использовала "в слепую" представителей общественных организаций.

Темы: Клименко прокуратура Матиос
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