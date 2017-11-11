Турчинов: Россия уже взимает силы, которые хотят «перекрасить» под миротворцев

Россия начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет "перекрасить" под миротворцев ООН.

Об этом в субботу на вопрос УП заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, переговоры о введении миротворческих сил на Донбасс ведутся очень серьезные.

"Но все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными", - сказал Турчинов.

Такую уверенность он объясняет вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса.

"Этот закон не позволит России реализовать свои замыслы", - считает секретарь СНБО.

Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что проект резолюции ООН о миротворцах практически готов.

США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

13 ноября состоится третья встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела оттуда свои войска.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца этого года.

Роман Романюк, УП