Пасечник заявил, что не будет блокировать обмен пленными

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 10:24

Новый главарь боевиков ОРЛО Леонид Пасечник заявил, что "отставка" Игоря Плотницкого не повлияет на обмен пленными.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"Безусловно, на процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится <…> Процесс идет. Руководство "МВд", "народной милиции" проверило всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мною утвержден", - сказал Пасечник.

Он уверил, что ОРЛО будет выполнять обязанности в минских соглашениях об обмене пленными.

Как известно, "в.о главы ЛНР" назначили "главу МГБ ЛНР" Леонида Пасечника после того, как прежний главарь боевиков Игорь Плотницкий заявил об "отставке по собственному желанию". Вероятно, изменения "законов республики" делалось под Пасечника.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Игорем Корнетом - отстраненным ранее главой "МВД ЛНР" - Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

25 ноября СБУ заявила, что в оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Также заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что в оккупированном Луганске распространяются листовки с призывами к объединению с так называемой "ДНР".

Украинская правда

Темы: ОРДЛО
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