Клименко: В оккупированном Луганске призывают объединиться с "ДНР"

В оккупированном Луганске распространяют листовки с призывами к объединению с так называемой "ДНР".

Об этом сказал заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко в эфире "112 Украина".

"По нашим данным, на территории Луганска распространяются листовки с текстом, что нужно объединиться в единую республику", - отметил Клименко.

Он предположил, что так людей готовят к объединению "республик".

"Людей потихоньку готовят к такому объединению. Следующим шагом будет распространение таких призывов в СМИ на оккупированных территориях", - считает заместитель председателя ВЦА.

По мнению Клименко, объединение выгодно России, ведь в "республиках" разные векторы: на оккупированной части Луганщины предполагают объединение с Украиной, а в ОРДО категорически против этого.

Также, как отметил заместитель председателя ЛВГА, такое объединение станет грубым нарушением минских договоренностей, и после этого придется менять формат переговоров.

Кроме того, Клименко называет отстранения главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и назначении вместо него Леонида Пасечника изменением векторов влияния.

"Это изменение векторов влияния. Плотницкий считал себя человеком Суркова, Пасечник - это представитель ФСБ РФ. Управлять территориями ОРЛО будут представители ФСБ РФ через Пасечника", - отметил он.

Клименко напомнил, что Пасечник к событиям 2014 года работал в СБУ, где координировал подразделение по противодействию контрабанде.

"Известно, что он тогда поддерживал как официальные, так и неофициальные отношения с представителями ФСБ. Именно в те времена он и попал в поле зрения российских спецслужб и был завербован", - считает заместитель главы областной ВГА.

Сейчас, по его словам, против Пасечника возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 109 "Действия, совершенные с целью захвата государственной власти".

Как известно, вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Игорем Корнетом - отстраненным ранее главой "МВД ЛНР" - Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

25 ноября СБУ заявила, что в оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.