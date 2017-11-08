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Среда, 8 ноября 2017, 08:00

Найцікавіше:

2006. Янукович проти сильного президента

2011. Лікарню майбутнього Катерини Ющенко залишили в минулому

2013. Українська економіка на краю прірви

2016. Порошенко – Саакашвілі: "Позбудемося Яценюка та заживемо"

2001, четвер

– "Нам взагалі треба перестати бути мавпами". Президент Леонід Кучма критикує звичку запрошувати до роботи над передвиборчою кампанією закордонних політтехнологів.

Міліціонери зароблятимуть вдвічі більше. Кучма підписав указ, за яким співробітники органів внутрішніх справ отримуватимуть 100% щомісячну надбавку.

2002, п’ятниця

– Відносини між Україною й США перебувають на найбільш складному рівні з 1993 року, вважає другий заступник Держсекретаря США Стівен Пайфер.

– Глава парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко розповідає про те, що Адміністрація президента активно моніторить негативні матеріали на адресу президента Кучми, що з’являються в ЗМІ, у першу чергу – регіональних.

Потім АП надсилає листи в обласні держадміністрації, у яких йдеться про знайдені критичні матеріали та пропонується зробити відповідні висновки.

2004, понеділок

– УП отримала план дій штабу кандидата в президенти Віктора Януковича до другого туру виборів. План підтверджує, що в кампанію повністю включено членів уряду, а при міністерствах створено свої штаби.

У планах штабу – приїзд в Україну російського прем'єра Фрадкова та серія матеріалів, спрямованих проти Ющенка.

2005, вівторок

– "Якщо сказати однією фразою – то за неефективну роботу". Президент Віктор Ющенко пояснює причину звільнення Святослава Піскуна з посади генпрокурора.

У квітні 2007 року Ющенко поверне Піскуну кермо ГПУ.

2006, середа

– У програмний документ "Нашої України" внесено завдання скасувати конституційну реформу 2004 року, яка значно обмежує повноваження президента.

Представник президента у парламенті Юрій Ключковський зауважив, що нова Конституція, яка мала б протидіяти авторитарним тенденціям президента, сприяє авторитарним тенденціям прем'єра. А от сам прем’єр Віктор Янукович пообіцяв захищати чинну Конституцію.

Реформу скасують і президенту повернуть повноваження часів Кучми в 2010 році, коли країною буде керувати Янукович.

– У Луцьку, щоб не платити за комунальні послуги, люди масово виписуються з квартир. За даними місцевої влади, вже в 15 тисячах луцьких квартир ніхто не прописаний.

2007, четвер

– "Ніхто з вас не написав і не сказав, що, виявляється, на капусту в жовтні на 20% знизилися ціни. Смішно? А мені здається, не дуже. Капуста в раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію". Прем’єр Микола Азаров ображається, що ціни знижуються, а журналісти про це не розповідають.

Найбільш впливовою жінкою України журнал "Фокус" визнав лідера БЮТ Юлію Тимошенко. Друге та третє місця посіли регіоналка Раїса Богатирьова та перша леді Катерина Ющенко.

2009, неділя

Через епідемію грипу та ГРЗ в Україні вже померли 144 особи. Кількість випадків захворювання наближається до мільйона. У 16 областях України перевищено епідемічний поріг.

Через грип Словаччина залишила відкритим лише один прикордонний перехід, на якому чергуватимуть словацькі лікарі. Вони матимуть право не впустити людину в разі виявлення в неї симптомів грипу A/H1N1.

2010, понеділок

– Прокуратура відкрила справу щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Місцеві вибори в Україні 2010 року не відповідали стандартам відкритості й чесності. Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Ґордон.

2011, вівторок

– "Вона вже давно зґвалтована і не рухається". Петро Порошенко про стан української економіки.

– Без підтримки держави добудувати "Дитячу лікарню майбутнього" неможливо, заявив голова правління фонду "Україна 3000" Олександр Максимчук.

Напередодні в Адміністрації президента заявили, що держава не буде добудовувати лікарню, за створення якої бралася дружина третього президента Катерина Ющенко.

У 2015 році УП напише, як із зібраних на лікарню 147 мільйонів гривень залишилось 55 тисяч, а на місці, де мав бути інноваційний медзаклад, залишився фундамент, що пустив тріщини.

 
 
 

– Нардеп від БЮТ Андрій Сенченко розповів, як у Криму лікарі-травматологи консультують командирів підрозділів МВС. Силовиків вчать завдавати людям ударів так, щоб не залишати слідів.

2012, четвер

– ЦВК опрацювала всі протоколи по партійних списках на виборах до Верховної Ради. У парламенті – нові політичні сили, які сформують свої фракції: ВО "Свобода" та "УДАР" Віталія Кличка.

2013, п’ятниця

– "Економічна правда" пише про безодню, перед якою опинилася українська економіка. Кабмін дозволив Пенсійному фонду залучати кредити для виплати пенсій. Грошей і так не вистачало на фінансування шкіл, доріг і котелень у регіонах. Тепер не вистачає на святе – Пенсійний фонд.

Як довго змогла б існувати ця кредитна піраміда – невідомо. Але ЕП підкреслює: те, що відбувається, нагадує події 1998 року напередодні дефолту.

2014, субота

Троє українських військових загинули та 15 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. В РНБО повідомляють, що російська сторона нарощує присутність на Донбасі. Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров перед зустріччю з держсекретарем США Джоном Керрі знову заявив: російських військ та озброєння в Україні немає.

– "Ви, пане президенте, і в умовах парламентсько-президентської республіки маєте в руці важку гетьманську булаву, служіть же Україні, а не олігархам". Лист радянського дисидента та автора Акту проголошення незалежності Левка Лук’яненка до президента Петра Порошенка.

2015, неділя

– Продовжується конфлікт щодо призначення складу комісії, яка обиратиме кандидатів в антикорупційну прокуратуру.

ЄС вимагає замінити чотирьох одіозних членів комісії, які є креатурами генпрокурора Віктора Шокіна. Петро Порошенко заявив, що вимогу ЄС виконано. Проте насправді замінено лише двох, і один з них – заступник генпрокурора Юрій Севрук, до якого найбільше застережень у громадськості та народних депутатів.

– Чемпіон світу за версію WBO у напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у бою з мексиканцем Ромуло Коасічем. У десятому раунді він нокаутував суперника.

2016, вівторок

– Щонайменше кожна четверта пісня в радіоефірі тепер буде українською. Набув чинності закон про україномовні квоти на радіо. З 8 листопада 2017 року частка пісень державною мовою має становити вже не 25, а 30 відсотків.

– "Він мені сказав, ми разом позбудемося Яценюка і заживемо, і все піде добре". Губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі розповідає про розмову з Петром Порошенком у січні 2016 року.

Яценюка "позбулися" у квітні 2016-го. У листопаді Саакашвілі подав у відставку.

З’явився текст подання прокурора щодо нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який проходить у справі про узурпацію влади та вплив на українську церкву. По цій справі слідчі допитали навіть трьох президентів України. Новинського звинувачують за трьома статтями: пособництво, позбавлення волі та перевищення повноважень.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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