Найцікавіше: 2006. Янукович проти сильного президента 2011. Лікарню майбутнього Катерини Ющенко залишили в минулому 2013. Українська економіка на краю прірви 2016. Порошенко – Саакашвілі: "Позбудемося Яценюка та заживемо"

2001, четвер

– "Нам взагалі треба перестати бути мавпами". Президент Леонід Кучма критикує звичку запрошувати до роботи над передвиборчою кампанією закордонних політтехнологів.

– Міліціонери зароблятимуть вдвічі більше. Кучма підписав указ, за яким співробітники органів внутрішніх справ отримуватимуть 100% щомісячну надбавку.

2002, п’ятниця

– Відносини між Україною й США перебувають на найбільш складному рівні з 1993 року, вважає другий заступник Держсекретаря США Стівен Пайфер.

– Глава парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко розповідає про те, що Адміністрація президента активно моніторить негативні матеріали на адресу президента Кучми, що з’являються в ЗМІ, у першу чергу – регіональних.

Потім АП надсилає листи в обласні держадміністрації, у яких йдеться про знайдені критичні матеріали та пропонується зробити відповідні висновки.

2004, понеділок

– УП отримала план дій штабу кандидата в президенти Віктора Януковича до другого туру виборів. План підтверджує, що в кампанію повністю включено членів уряду, а при міністерствах створено свої штаби.

У планах штабу – приїзд в Україну російського прем'єра Фрадкова та серія матеріалів, спрямованих проти Ющенка.

2005, вівторок

– "Якщо сказати однією фразою – то за неефективну роботу". Президент Віктор Ющенко пояснює причину звільнення Святослава Піскуна з посади генпрокурора.

У квітні 2007 року Ющенко поверне Піскуну кермо ГПУ.

2006, середа

– У програмний документ "Нашої України" внесено завдання скасувати конституційну реформу 2004 року, яка значно обмежує повноваження президента.

Представник президента у парламенті Юрій Ключковський зауважив, що нова Конституція, яка мала б протидіяти авторитарним тенденціям президента, сприяє авторитарним тенденціям прем'єра. А от сам прем’єр Віктор Янукович пообіцяв захищати чинну Конституцію.

Реформу скасують і президенту повернуть повноваження часів Кучми в 2010 році, коли країною буде керувати Янукович.

– У Луцьку, щоб не платити за комунальні послуги, люди масово виписуються з квартир. За даними місцевої влади, вже в 15 тисячах луцьких квартир ніхто не прописаний.

2007, четвер

– "Ніхто з вас не написав і не сказав, що, виявляється, на капусту в жовтні на 20% знизилися ціни. Смішно? А мені здається, не дуже. Капуста в раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію". Прем’єр Микола Азаров ображається, що ціни знижуються, а журналісти про це не розповідають.

– Найбільш впливовою жінкою України журнал "Фокус" визнав лідера БЮТ Юлію Тимошенко. Друге та третє місця посіли регіоналка Раїса Богатирьова та перша леді Катерина Ющенко.

2009, неділя

– Через епідемію грипу та ГРЗ в Україні вже померли 144 особи. Кількість випадків захворювання наближається до мільйона. У 16 областях України перевищено епідемічний поріг.

Через грип Словаччина залишила відкритим лише один прикордонний перехід, на якому чергуватимуть словацькі лікарі. Вони матимуть право не впустити людину в разі виявлення в неї симптомів грипу A/H1N1.

2010, понеділок

– Прокуратура відкрила справу щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

– Місцеві вибори в Україні 2010 року не відповідали стандартам відкритості й чесності. Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Ґордон.

2011, вівторок

– "Вона вже давно зґвалтована і не рухається". Петро Порошенко про стан української економіки.

– Без підтримки держави добудувати "Дитячу лікарню майбутнього" неможливо, заявив голова правління фонду "Україна 3000" Олександр Максимчук.

Напередодні в Адміністрації президента заявили, що держава не буде добудовувати лікарню, за створення якої бралася дружина третього президента Катерина Ющенко.

У 2015 році УП напише, як із зібраних на лікарню 147 мільйонів гривень залишилось 55 тисяч, а на місці, де мав бути інноваційний медзаклад, залишився фундамент, що пустив тріщини.

– Нардеп від БЮТ Андрій Сенченко розповів, як у Криму лікарі-травматологи консультують командирів підрозділів МВС. Силовиків вчать завдавати людям ударів так, щоб не залишати слідів.

2012, четвер

– ЦВК опрацювала всі протоколи по партійних списках на виборах до Верховної Ради. У парламенті – нові політичні сили, які сформують свої фракції: ВО "Свобода" та "УДАР" Віталія Кличка.

2013, п’ятниця

– "Економічна правда" пише про безодню, перед якою опинилася українська економіка. Кабмін дозволив Пенсійному фонду залучати кредити для виплати пенсій. Грошей і так не вистачало на фінансування шкіл, доріг і котелень у регіонах. Тепер не вистачає на святе – Пенсійний фонд.

Як довго змогла б існувати ця кредитна піраміда – невідомо. Але ЕП підкреслює: те, що відбувається, нагадує події 1998 року напередодні дефолту.

2014, субота

– Троє українських військових загинули та 15 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. В РНБО повідомляють, що російська сторона нарощує присутність на Донбасі. Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров перед зустріччю з держсекретарем США Джоном Керрі знову заявив: російських військ та озброєння в Україні немає.

– "Ви, пане президенте, і в умовах парламентсько-президентської республіки маєте в руці важку гетьманську булаву, служіть же Україні, а не олігархам". Лист радянського дисидента та автора Акту проголошення незалежності Левка Лук’яненка до президента Петра Порошенка.

2015, неділя

– Продовжується конфлікт щодо призначення складу комісії, яка обиратиме кандидатів в антикорупційну прокуратуру.

ЄС вимагає замінити чотирьох одіозних членів комісії, які є креатурами генпрокурора Віктора Шокіна. Петро Порошенко заявив, що вимогу ЄС виконано. Проте насправді замінено лише двох, і один з них – заступник генпрокурора Юрій Севрук, до якого найбільше застережень у громадськості та народних депутатів.

– Чемпіон світу за версію WBO у напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у бою з мексиканцем Ромуло Коасічем. У десятому раунді він нокаутував суперника.

2016, вівторок

– Щонайменше кожна четверта пісня в радіоефірі тепер буде українською. Набув чинності закон про україномовні квоти на радіо. З 8 листопада 2017 року частка пісень державною мовою має становити вже не 25, а 30 відсотків.

– "Він мені сказав, ми разом позбудемося Яценюка і заживемо, і все піде добре". Губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі розповідає про розмову з Петром Порошенком у січні 2016 року.

Яценюка "позбулися" у квітні 2016-го. У листопаді Саакашвілі подав у відставку.

– З’явився текст подання прокурора щодо нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який проходить у справі про узурпацію влади та вплив на українську церкву. По цій справі слідчі допитали навіть трьох президентів України. Новинського звинувачують за трьома статтями: пособництво, позбавлення волі та перевищення повноважень.

Рустем Халілов, для УП