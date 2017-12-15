Горбатюк: НАБУ не устраивает действующих чиновников

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Пятница, 15 декабря 2017, 02:36

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк инициативу о назначении агентов НАБУ путем открытого конкурса считает "очередным шагом, чтобы ставить агентству палки в колеса".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Укринформ.

"Я смотрю, что НАБУ, исходя из того, что они дают результат, действующие чиновники привлекаются к ответственности, такого раньше не было. Соответственно, по моему мнению, НАБУ не устраивает действующих чиновников и есть системное противодействие ему и попытки дискредитировать. Это очередной шаг , чтобы ставить палки в колеса (открытый конкурс для отбора агентов НАБУ - ред.) ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой задержали агента НАБУ . Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявил, что ее детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушивания для бюро, завербовала Пимахову для давления на бюро.

После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг. Также с заявлением по этому поводу выступило ФБР.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

Впоследствии стало известно, что Пимахова в 2012 году купила и оформила на мать квартиру в Киеве за 3 миллиона гривен. Чиновница с 1999 года работает на государственных должностях, бизнеса никогда не имела. В 2016 году заработала только 132 000 гривен, ее муж не заработал ничего.

Кроме квартиры в Киеве она записала на мать дорогой автомобиль Porsche Cayenne.

6 декабря главы фракций БПП и НФ внесли  в Верховную Раду законопроект, который позволяет увольнение директора НАБУ без аудита. Через несколько часов он был снят с повестки дня.

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Темы: НАБУ Генпрокуратура
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