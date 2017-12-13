Фигурант спецоперации НАБУ купила квартиру за 3 млн – СМИ

Первый заместитель председателя Госмиграционной службы Дина Пимахова, которая обвиняет агента НАБУ в провокации взятки, в 2012 году купила и оформила на мать квартиру в Киеве за 3 миллиона гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отмечается, что Пимахова с 1999 года работает на государственных должностях, бизнеса никогда не имела. В 2016 году заработала только 132 тысячи гривен, ее муж не заработал ничего.

Согласно декларации Пимаховой, она владеет квартирой на 68 кв. м и пользуется еще одной на 120 кв. м.

Из Запорожья в Киев чиновница переехала в 2007 году. В 2008 году купила однокомнатную квартиру на 68 кв.м. за 183 тысячи долларов в кредит до 2029 года.

До того недвижимости у Пимаховой не было, а поручителем по кредиту выступил ее тесть Валерий Пимахов.

Женщина просрочила платежи по кредиту, поэтому в 2014 году банк выиграл суд с требованием вытребовать у Пимаховой почти миллион гривен долга.

При этом, прострачивая платежи за однокомнатную квартиру, чиновница в 2012 году купила квартиру на 120 кв.м в элитном ЖК "Изумруд", а через несколько недель переписала ее на свою мать – Светлану Луценко.

В квартире, записанной на мать, живет сама Пимахова.

Луценко живет в с.Григоровка Запорожской области и работает заведующей в местном детском саду. Отец чиновницы разводит пчел. Бизнеса они никогда не имели.

Однако, кроме квартиры в Киеве, Светлана Луценко обладает и дорогим Porsche Cayenne.

В 2015 году Дина Пимахова попала на этом авто в ДТП. Отмечается, что Porsche Cayenne в декларации госслужащего нет.

Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.



После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

Читайте также: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ