Главные новости дня – за 60 секунд

Попытка ограничить НАБУ провалилась, Соболев отстранен, мораторий на землю продлен – новости, которые обсуждали 7 декабря.

О попытке ограничить НАБУ. Вчера вечером народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак подали проект закона, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.

Позже в "Народном фронте" заявили о поддержке закона об Антикоррупционном суде.

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Позже стало известно, что Верховная Рада 7 декабря не будет рассматривать законопроект, позволяющий парламента выражать недоверие и освобождать руководство антикоррупционных органов. Законопроект отозвали. Потому что вечером 6 декабря руководство "Народного фронта" встречалось с послом США Мари Йованович, после чего изменило позицию по закону о "ликвидации НАБУ".

О Соболеве. Верховная Рада проголосовала за увольнение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.

О ФБР и НАБУ. Сотрудники ФБР работают с НАБУ в пределах определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года. "ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами определенными Меморандумом о взаимопонимании. Любые заявления об обратном - ложные", - отмечают в ФБР.

О моратории на землю. Верховная рада еще на год продлила мораторий на продажу земли сельськохозяйственного назначения.

О патронах. Со времени проведения Антитеррористической операции количество изъятых правоохранителями боеприпасов на территории Украины возросло более чем в три раза.

О банке "семьи" Януковича. Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры с "Пивденкомбанке", который был близок к "Семье" экс-президента Виктора Януковича. А его владелец Руслан Цыплаков помогал организовывать поставки оружия для насильственного разгона мирных демонстрантов во время Евромайдана.

О Венгрии. Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с "напряженностью" в регионе.