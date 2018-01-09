На Киевщине прощаются с правозащитницей Ириной Ноздровской

В селе Демидов Вышгородского района Киевской области несколько десятков человек пришли проститься с Ириной Ноздровской, которую убили в конце прошлого года.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

С погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи.

"Мы были хорошими знакомыми, поддерживали друг друга. Я просто в шоке, что так зверски можно было убить человека", - говорит знакомая погибшей Людмила Мартыненко.

Фото эльдара Сарахмана

Вся улица Советская запаркована машинами. Их здесь около полусотни. У дома постоянно дежурит экипаж скорой медицинской помощи.

Время от времени в дом заходят медики.

Также много полиции, патрулируют все село. У дверей дома, где жила Ноздровская, несколько погребальных венков от друзей. Рядом на столе портрет погибшей.

Фото эльдара Сарахмана

Люди несут красные розы.

Фото эльдара Сарахмана

Похоронят Ноздровскую на местном кладбище в центре села.

Фото эльдара Сарахмана

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

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