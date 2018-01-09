Задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской – полиция

Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской обоснованно подозревается в содеянном, его личность установили благодаря собранным доказательствам.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Несколько слов по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого", - написал он.

Аброськин добавил, что после задержания лично общался с подозреваемым.

"Человек не раскаивается в содеянном и не собирается каяться", - написал он.

Первый заместитель главы Нацполиции подчеркнул, что задержанного обоснованно подозревают в убийстве.

"Некоторые "специалисты" продолжают предоставлять свои советы, как должна вести себя полиция. Раскрытие преступлений – это супертяжелая работа по собранию вещественных доказательств, воспроизводству обстоятельств преступления, установлению лица, совершившего его, и дальнейшее задержание. Нельзя задерживать человека, потому что "кто-то что-то слышал и додумал"", - подытожил Аброськин.

Как известно, вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Однако адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Похороны Ноздровской состоятся 9 января, сообщила ее дочь Анастасия.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

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