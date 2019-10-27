Подкаст "Кляті питання": Будь-якого забруднення повітря треба боятися. Але не треба панікувати

Федір Попадюк
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО
2198 переглядів
Неділя, 27 жовтня 2019, 11:31
Ключові тези
Що насправді відбувається з повітрям, і чи треба вдягати протигаз та костюм хімзахисту?

Вже більше тижня Київ накритий туманом та смогом. Різні датчики фіксують забруднення повітря, користувачі Facebook панікують, а у Українському гідрометцентрі кажуть, що "це звичні концентрації забруднюючих речовин, які повторюються дуже часто".

Але що насправді відбувається з повітрям, і чи треба вдягати протигаз та костюм хімзахисту?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з екоактивісткою та співзасновницею Saveecobot.com Іриною Черниш ми поговорили про причини забруднення повітря, рівень небезпеки та про те, як захиститися від цього забруднення.

Що з цього вийшло – можна послухати нижче:

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Чому дані активістів відрізняються від офіційних?
  • Як на повітря впливає спалене листя?
  • Що треба робити, щоб захиститися від забруднення?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Чим закінчився конфлікт у Міністерстві охорони здоров’я? Гість випуску: Ірина Андрейців

Підсумки зустрічі Зеленського з журналістами. Гість випуску: Роман Романюк

Що таке "формула Штайнмаєра?". Гість випуску: Сергій Сидоренко

Чому розмова Зеленського з Трампом може призвести до імпічменту президента США? Гість випуску: Володимир Дубовик

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Теми: екологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Київська влада озвучила причину появи смогу у столиці 23 жовтня 2019, 16:04
Київ обійшов Пекін за рівнем забруднення повітря 23 жовтня 2019, 05:55
Що не так з повітрям у Києві. Пояснює екоактивістка 22 жовтня 2019, 18:50
Головні новини
Білецький – Зеленському: в Золотому може бути і 10 тисяч людей
Адвокат: Є загроза, що РФ оголосить у розшук звільнених моряків
Зеленському натякнули, що зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву
Бойовики знову порушили "тишу" із забороненої зброї
Усі новини
Публікації
Республіка Щастя. Як в комуні під Харковом третій десяток років будують утопію
Учасники комуни нагадують персонажів фільмів Кустуріци: доять корів і засідають в "парламенті", штрафують за куріння і алкоголь, бігають 100 кілометрів, складають вірші, зводять у культ Леніна і вираховують рівень щастя. (рос.)
25 жовтня 2019, 06:00 — Дмитро Кузубов
Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалось
Міжнародні компанії – виробники сигарет – погрожують піти з України та відкликають сплачені до бюджету платежі. Причина – в скандальній поправці до законопроекту, яка перерозподіляє доходи на тютюновому ринку. Як це сталось і хто від цього найбільше виграє?
25 жовтня 2019, 10:01 — Оксана Пирожок, Галина Калачова
Подкаст "Кляті питання": Будь-якого забруднення повітря треба боятися. Але не треба панікувати
27 жовтня 2019, 11:31 — Федір Попадюк
Актриса Олеся Жураківська: Хочеться, щоб українці знімалися в головних ролях українського кіно
Імпульсивна і емоційна Олеся Жураківська розповіла в інтерв'ю "Українській правді. Життя", чому наше суспільство потребує таких як Павліна, про спілкування з російськими колегами та зустріч з Олегом Сенцовим.
27 жовтня 2019, 09:00 — Ірина Голіздра
Усі публікації