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Подкаст "Кляті питання": Будь-якого забруднення повітря треба боятися. Але не треба панікувати

Федір ПопадюкНеділя, 27 жовтня 2019, 10:31
Подкаст Кляті питання: Будь-якого забруднення повітря треба боятися. Але не треба панікувати
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Вже більше тижня Київ накритий туманом та смогом. Різні датчики фіксують забруднення повітря, користувачі Facebook панікують, а у Українському гідрометцентрі кажуть, що "це звичні концентрації забруднюючих речовин, які повторюються дуже часто".

Але що насправді відбувається з повітрям, і чи треба вдягати протигаз та костюм хімзахисту?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з екоактивісткою та співзасновницею Saveecobot.com Іриною Черниш ми поговорили про причини забруднення повітря, рівень небезпеки та про те, як захиститися від цього забруднення.

Що з цього вийшло – можна послухати нижче:

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Чому дані активістів відрізняються від офіційних?
  • Як на повітря впливає спалене листя?
  • Що треба робити, щоб захиститися від забруднення?

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Теми: екологія
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