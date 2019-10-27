Подкаст "Кляті питання": Любого загрязнения воздуха надо бояться. Но не надо паниковать

Вже більше тижня Київ накритий туманом та смогом. Різні датчики фіксують забруднення повітря, користувачі Facebook панікують, а у Українському гідрометцентрі кажуть, що "це звичні концентрації забруднюючих речовин, які повторюються дуже часто".

Але що насправді відбувається з повітрям, і чи треба вдягати протигаз та костюм хімзахисту?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з екоактивісткою та співзасновницею Saveecobot.com Іриною Черниш ми поговорили про причини забруднення повітря, рівень небезпеки та про те, як захиститися від цього забруднення.

Що з цього вийшло – можна послухати нижче:

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