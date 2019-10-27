Подкаст "Кляті питання": Любого загрязнения воздуха надо бояться. Но не надо паниковать

Федор Попадюк
КОЛЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО
2198 просмотров
Воскресенье, 27 октября 2019, 11:31

Вже більше тижня Київ накритий туманом та смогом. Різні датчики фіксують забруднення повітря, користувачі Facebook панікують, а у Українському гідрометцентрі кажуть, що "це звичні концентрації забруднюючих речовин, які повторюються дуже часто".

Але що насправді відбувається з повітрям, і чи треба вдягати протигаз та костюм хімзахисту?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з екоактивісткою та співзасновницею Saveecobot.com Іриною Черниш ми поговорили про причини забруднення повітря, рівень небезпеки та про те, як захиститися від цього забруднення.

Що з цього вийшло – можна послухати нижче:

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Чому дані активістів відрізняються від офіційних?
  • Як на повітря впливає спалене листя?
  • Що треба робити, щоб захиститися від забруднення?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Чим закінчився конфлікт у Міністерстві охорони здоров’я? Гість випуску: Ірина Андрейців

Підсумки зустрічі Зеленського з журналістами. Гість випуску: Роман Романюк

Що таке "формула Штайнмаєра?". Гість випуску: Сергій Сидоренко

Чому розмова Зеленського з Трампом може призвести до імпічменту президента США? Гість випуску: Володимир Дубовик

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Темы: экология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Киевская власть озвучила причину появления смога в столице 23 октября 2019, 16:04
Киев обошел Пекин по уровню загрязнения воздуха 23 октября 2019, 05:55
Что не так с воздухом в Киеве. Объясняет экоактивистка 22 октября 2019, 18:50
Главные новости
Белецкий - Зеленскому: в Золотом может быть и 10 тысяч человек
Адвокат: Есть угроза, что РФ объявит в розыск освобожденных моряков
Зеленскому намекнули, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу
Боевики снова нарушили "тишину" из запрещенного оружия
Все новости
Публикации
Республика Счастье. Как в коммуне под Харьковом третий десяток лет строят утопию
Участники коммуны напоминают персонажей фильмов Кустурицы: доят коров и заседают в "парламенте", штрафуют за курение и алкоголь, бегают 100 километров, сочиняют стихи, возводят в культ Ленина и высчитывают уровень счастья.
25 октября 2019, 06:00 — Дмитрий Кузубов
Табачные компании "собирают чемоданы": кому это выгодно и с чего все началось
Международные компании – производители сигарет – грозятся уйти из Украины и отзывают уплаченные платежи в бюджет. Причина – в скандальной поправке к законопроекту, которая перераспределяет доходы на табачном рынке. Как это произошло и кто выигрывает? (укр.)
25 октября 2019, 10:01 — Оксана Пирожок, Галина Калачова
Подкаст "Кляті питання": Любого загрязнения воздуха надо бояться. Но не надо паниковать
Что происходит с воздухом, и надо ли надевать противогаз и костюм химзащиты?
27 октября 2019, 11:31 — Федор Попадюк
Актриса Олеся Жураковская: Хочется, чтобы украинцы снимались в главных ролях украинского кино
Импульсивная и эмоциональная Олеся Журакивска рассказала в интервъъю "Украинской правде. Жизнь", почему наше общество нуждается в таких как Павлина, об общении с русскими коллегами и встрече с Олегом Сенцовим. (укр.)
27 октября 2019, 09:00 — Ирина Голиздра
Все публикации