4 травня. No time to die: Україна продовжує карантин, але пом'якшує, США свариться з Китаєм, Лукашенко кличе на парад

Офіційні дані, актуальні на 14:30 4 травня

Україна на карантині 54-ий день.

Уряд продовжив карантин втретє – цього разу до 22 травня.

Утім з 11 травня почнуться суттєві послаблення. Для відвідувань відкриють парки, сквери та зони відпочинку. Запрацюють магазини непродовольчих товарів.

Ресторани та кафе зможуть відкрити літні майданчики, загалом заклади отримають можливість працювати на виніс.

Перукарні та салони краси відновлять роботу, якщо виконають вимоги МОЗ.

Музеї, бібліотеки, стоматологи, адвокати, сервіси побутової техніки та інші зможуть працювати "за певних умов".

Імовірно також, що з 5 травня в Україні відновлять планові операції, які є життєво необхідними. Перед цим пацієнт проходитиме ПЛР-тестування.

В Україні стартував 5 тиждень Всеукраїнської школи онлайн для 5-11 класів і другий тиждень для 1-4 класів.

Україна. Понад 12 тисяч хворих

МОЗ вибудовує стратегію використання ІФА-тестів, які виявляють, чи перехворіла людина хворобою, спричиненою коронавірусною інфекцією.

5 травня її обговорюватимуть фахівці, які мають визначити, кому саме в Україні робитимуть ІФА-тести, з якою метою та що цим тестуванням хочуть досягти, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

12 331 встановлений випадок, з них 2 387 медпрацівників і 855 дітей

встановлений випадок, з них 2 387 медпрацівників і 855 дітей 1 619 людей одужали

людей одужали 303 летальних випадків

летальних випадків зроблено 134 592 ПЛР-тести, частина з них – повторні.

Найбільше хворих мають Чернівецька область – 1 887 і Київ – 1 535.

До тисячі інфікованих наближаються Івано-Франківська, Київська та Тернопільська області.

Після одноденного лідерства Одеси за кількістю добових випадків найбільший добовий приріст зареєстрували в Чернівецькій, Київській і Львівській областях.

За минулу добу:

418 встановлених хворих

встановлених хворих 15 летальних випадків

летальних випадків 72 людей одужали

людей одужали 97 людей госпіталізували

Після стрибка добових хворих 2 травня (550 хворих) їхня кількість знижується другий день поспіль.

Ситуація з Covid-19 у Збройних силах: 83 випадки інфікування з початку епідемії, 2 з яких за минулу добу. Активних хворих – 48, одужали – 33 людей, двоє померли.

На фронті жодного хворого з початку епідемії.

Що відбувалося в регіонах:

Черкаси. ОДА підготувала позов до міського виконкому, який вирішив послабити карантин для частини бізнесу з 1 травня. Проти послаблення виступила і головна державна санітарна лікарка області, яка переконує – рішення виконкому може ускладнити ситуацію. Усього в області понад 300 інфікованих коронавірусом .

ОДА підготувала позов до міського виконкому, який вирішив послабити карантин для частини бізнесу з 1 травня. Проти послаблення виступила і головна державна санітарна лікарка області, яка переконує – рішення виконкому може ускладнити ситуацію. Усього в області понад 300 інфікованих коронавірусом Київ. Під Офіс президента слідом за рестораторами прийшли інші представники малого та середнього бізнесу з гаслом #SaveФОП (збережіть ФОПів). Мітингувальники вимагали дозволити їм працювати.

Під Офіс президента слідом за рестораторами прийшли інші представники малого та середнього бізнесу з гаслом #SaveФОП (збережіть ФОПів). Мітингувальники вимагали дозволити їм працювати. Львівщина . Село Давидів, яке з 29 квітня на карантині, відкривають на в’їзд і виїзд для приватного транспорту. У населеному пункті 23 хворих.

. Село Давидів, яке з 29 квітня на карантині, відкривають на в’їзд і виїзд для приватного транспорту. У населеному пункті 23 хворих. Запоріжжя. Уже в другому гуртожитку міста виявили коронавірус. Поки що відомо про одну хвору, її госпіталізували. 45 людей, що проживають на одному поверсі з жінкою, залишаться на самоізоляції. Біля будівлі встановили пост поліції.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 111 хворих (у Севастополі 89), в окупованих районах Донеччини – 128, Луганщини – 144.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

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Тищенко обіцяє відпрацювати порушення "Велюру"

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, у ресторані якого продовжують "приймати особливих гостей" у карантин, заявив, що готовий заплатити штраф за свій заклад, якщо він справді працював з порушенням закону.

"Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю.

Зі свого боку, я – Микола Тищенко як громадянин України своїми руками буду готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину", – заявив депутат.

День Львова для медиків

У Львові, де святкування дня міста перенесли через карантин, сам день присвятили медикам. На скульптури всіх 4 фонтанів на площі Ринок та левів біля міськради наділи маски з написом "Дякую лікарям" і символічні медхалати.

Король і королева, які традиційно приїхали на площу на конях, також подякували медикам. Прапор міста біля Ратуші підняв хірург Львівської лікарні швидкої допомоги Гнат Герич.

Світ. Рекордно низька смертність

У всьому світі на COVID-19 захворіло вже більше 3,5 млн людей.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 79 тисяч (напередодні – 83 тисяч). Кількість нових випадків зменшується третю добу поспіль.

Загинуло 3,6 тисяч (напередодні – 5,1). Кількість загиблих зменшується четверту добу поспіль.

Найбільше хворих за добу з’явилось у США, Росії, Великій Британії. Росія вже 12 днів поспіль входить у трійку лідерів за добовою кількістю хворих. Кількість хворих в РФ наближається до 135 тисяч.

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія та Бразилія. Хоча у кожній з цих трьох країн показники смертності впали у порівнянні з попереднім днем.

Рекордно низька кількість летальних випадків також спостерігається в Італії, Іспанії, Франції.

Війна за правду між США і Китаєм

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що "є значна кількість доказів", що коронавірус з'явився в китайській лабораторії.

При цьому, коли чиновнику нагадали про висновки американських спецслужб щодо нерукотворності хвороби, він сказав, що немає підстав вважати це помилкою.

ЗМІ, посилаючись на власних співрозмовників у владі, продовжують підтверджувати, що Міністерство внутрішньої безпеки США випускало звіт, в якому йшлось про применшення Китаєм серйозності вірусу.

Серед іншого, влада Китаю в січні скоротила експорт і збільшила імпорт медичних товарів, але спробувала приховати це.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа хоче розірвати глобальні ланцюги поставок з Китаю, підштовхнувши компанії до виведення виробництва з Китаю. На це давно були націлені деякі радники президента, і тепер настав їхній час.

"Цей момент – ідеальний шторм. Пандемія кристалізує всі побоювання, які люди відчувають з приводу ведення бізнесу з Китаєм", – сказав журналістам високопоставлений американський чиновник.

У свою чергу, Китай продовжує відкидати звинувачення, називає це "пропагандистською війною" і пред’являє США власні претензії. Офіційне інформагентство "Сіньхуа" оприлюднило матеріал зі звинуваченнями в бік Вашингтону. Мовляв, Штати реагували на пандемію дуже повільно, і це призвело до погіршення ситуації в інших країнах.

Американцям дорікнули й окремою підбіркою фотографій з Вашингтону, де з потеплінням люди пішли гуляти у парки.

У китайських новинах про коронавірус чималу увагу приділяють тому, як згуртовано і відповідально країна реагувала на спалах і як тепер допомагає іншим боротись з епідемією.

Короноопозиція у владі: парад на 9 травня і народна медицина

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що що не може скасувати військовий парад 9 травня, оскільки "тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід відбувся". Він чекає на свято російських політиків.

Лукашенко каже, що країні потрібно "напружено витримати до початку літа", але "з божою поміччю" вона "якось впорається". Білорусь офіційно повідомила про понад 16,7 тисяч хворих і 99 померлих. Карантин там не оголошений.

Попри те, що досі не існує підтверджених медикаментів від коронавірусу, президент Танзанії відправив на Мадагаскар літак за трав'яним розчином, розрекламованим як "ліки" від COVID-19. Напій роблять з тієї ж рослини, що і препарат для лікування малярії.

Водночас, у соціальних мережах в Танзанії поширюють відеозаписи нічних поховань, що породжує сумніви у діях влади. Країна не оголосила суворий карантин, хоча масові зібрання були заборонені. Але таємні поховання підживлюють чутки про прихований справжній масштаб інфекцій. Офіційно Танзанія повідомила про 480 хворих і 16 померлих загалом.

Makaburi ya Njiro, Arusha, usiku huu. Poleni wafiwa! pic.twitter.com/j4HUMp8rpw — Ansbert Ngurumo (@ngurumo) April 28, 2020

Карантинне "потепління" від Італії до Нової Зеландії

Лідери Нової Зеландії і Австралії, за даними ЗМІ, обговорюють потенційне створення "бульбашки подорожей" між двома країнами – дозвіл на двосторонні поїздки.

Ці дві держави останнім часом сповільнили поширення коронавірусу до рівнів, значно нижчих за показники США та країн Європи. Обидва уряди пов'язують свій успіх з карантином і великою кількістю тестів. Проте у понеділок Австралія повідомила про 26 нових випадків – це найбільший щоденний стрибок за два тижні.

Цими вихідними іспанці нарешті змогли вийти просто на прогулянку і поніжитися на сонці. Пом'якшенням карантину також насолоджувались австралійці, яким дозволили провідати одне одного і вийти на барбекю, тримаючи дистанцію.

Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці. Польща за півтора місяця відкриває ТРЦ і готелі. Перший етап пом’якшення почався у Бельгії.

Однак життя на карантині все ще триває. Режим надзвичайного стану продовжили Франція, до 24 липня, і Японія – до 31 травня.

Французький спортсмен разом із двома іншими рекордсменами влаштували змагання зі стрибків у висоту просто у себе на дворі і транслювали його в прямому ефірі.

Голлівудські зірки влаштували жіночі бої онлайн. "Золота Дзиґа" знайшла своїх героїв

Через пандемію вперше в історії церемонія вручення IV Національної кінопремії "Золота Дзиґа" пройшла онлайн.

Найкращим фільмом 2019 року стала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча. Ірма Вітовська-Ванца, які зіграла в "Думках", перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль".

"Найкраща чоловіча роль" дісталася Ахтему Сеітаблаєву за гру у фільмі "Додому". Режисер "Додому" Наріман Алієв визнаний найкращим режисером 2019-го року.

З повним списком переможців можна ознайомитися тут.

Режисер Артем Троїцький та "Українська правда" продовжують об’єднавчу мистецьку акцію #TogetherAtTheSameTime.

Під музику "ДахаБраха" люди з усього світу в прямому ефірі одночасно роблять однакові речі.

У карантинному флешмобі вже встигли взяти участь громадяни 14 країн, зокрема, України, Німеччини, Франції, Швейцарії, Гондураса, США і Танзанії.

Зої Белл, каскадерка з Нової Зеландії, яка працювала дублером Уми Турман під час зйомок "Вбити Білла", знудилася на карантині та запустила онлайн челендж Boss Bitch Fight Challenge серед голлівудських зірок.

Зої започаткувала віртуальний бій, в якому взяли участь Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі, Холлі Беррі, Камерон Діас та інші. На змонтованому відео, зокрема, видно, як Холлі Беррі після віртуального удару падає в басейн, а Йоханссон – у багажник авто.