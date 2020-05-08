8 травня. Італія відновить меси у храмах, у Берліні оркестри готують до репетицій, в Україні добовий рекорд серед тих, хто одужав

Офіційні дані, актуальні на 15:30 8 травня

Україна на карантині 58-ий день.

До послаблень карантину, зокрема відкриття парків, спортивних майданчиків, салонів краси і непродовольчих магазинів, лишається 2 дні.

Це елементи адаптивного карантину. Місцева влада може посилювати обмеження, якщо ситуація в регіоні погіршиться.

Померлих з коронавірусом медпрацівників на період карантину прирівняли до військових, які загинули на службі.

Україна. Другий день поспіль понад 500 хворих за добу

За весь час епідемії в Україні зафіксували 14 195 інфікованих коронавірусом.

2 706 з них уже одужали, 361 людина – померла.

Лідером за кількістю встановлених випадків лишається Буковина, там 2097 хворих.

На Львівщині кількість добових хворих зростає третій день поспіль, за 7 травня зафіксували 65 випадків. У регіоні скликають штаб оперативного реагування.

У Києві вперше зафіксували три смерті з коронавірусом за добу. Міський голова називає ситуацію невтішною.

Кількість добових хворих по Україні всьоме перевищила позначку 500. Упродовж 7 травня зафіксували 504 нових хворих.

Водночас 7 травня встановило рекорд за кількістю тих, хто одужав після COVID-19 – 310 людей.

У ЗСУ за добу чотири нових випадки інфікування, усього з початку епідемії – 87 хворих. На фронті – жодного інфікованого з початку епідемії.

Що відбувалося в регіонах:

Рівненщина. У селі Зоря, де понад 70 людей підхопили коронавірус, продезінфікували Свято-Михайлівський храм УПЦ МП. З 27 квітня все село закрито на карантин.

У селі Зоря, де понад 70 людей підхопили коронавірус, продезінфікували Свято-Михайлівський храм УПЦ МП. З 27 квітня все село закрито на карантин. Хмельниччина. У Нетішині, де розташована атомна електростанція, 32 працівників, що працюють з реактором, тобто "критичний персонал", відселили до готелю. Вони живуть без своїх родин, їздять на роботу окремим транспортом і навіть заходять до приміщення через окрему прохідну. П’ятеро з 34 інфікованих у місті – працівники станції.

У Нетішині, де розташована атомна електростанція, 32 працівників, що працюють з реактором, тобто "критичний персонал", відселили до готелю. Вони живуть без своїх родин, їздять на роботу окремим транспортом і навіть заходять до приміщення через окрему прохідну. П’ятеро з 34 інфікованих у місті – працівники станції. Дніпро. Коронавірус виявили у працівника ОДА, на результати тестів чекають ще понад 50 співробітників, які з ним контактували.

Коронавірус виявили у працівника ОДА, на результати тестів чекають ще понад 50 співробітників, які з ним контактували. Кропивницький. Понад 30 пенсіонерів вишикувалися в чергу до газетного кіоску – з профілактичною розмовою до них приїхали патрульні.

Понад 30 пенсіонерів вишикувалися в чергу до газетного кіоску – з профілактичною розмовою до них приїхали патрульні. Ужгород. Інфіковані на роботі медики, що працюють у комунальних закладах, отримають по 5 тисяч гривень з місцевого бюджету. Це рішення місцевої ради.

Інфіковані на роботі медики, що працюють у комунальних закладах, отримають по 5 тисяч гривень з місцевого бюджету. Це рішення місцевої ради. Одеса. Оркестр МВС зіграв біля Одеського обласного клінічного медичного центру, аби підтримати медиків, що лікують хворих з COVID-19. Заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Урсол каже, що після 2014 року, коли в бій пішли ЗСУ, добровольці та волонтери, в Україні почалася ще одна війна – з коронавірусом.

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"Щоб підтримати медиків та підійняти їм настрій, наш оркестр приїхав невеликим колективом до лікарні, аби через музику сказати їм "Дякуємо!", – розповів Урсол.

фото: armyinform

Ситуація з початку епідемії на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 177 хворих (у Севастополі 118), на Донеччині – 156, на Луганщині – 162.

"Голова" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов запропонував заборонити людям користуватися кондиціонерами на час пандемії. Заявляє, що вмикання кондиціонеру "може сприяти рознесенню інфекції по приміщенню".

Утім, за даними ВООЗ, новий коронавірус поширюється здебільшого від людини до людини: через маленькі крапельки під час кашлю або чхання. Також ці крапельки можуть осідати на поверхнях – дверних ручках, столах тощо, у такому випадку людина може інфікуватися, якщо після контакту з поверхнею підніме руки до обличчя й торкатиметься носа, очей, рота.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

День пам’яті та примирення на карантині

Одеса. Голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов прийшов додому до кількох ветеранів міста, аби привітати з "прийдешнім святом", і фотографувався з ними без респіратора.

Усім ветеранам, з огляду на фото, точно понад 60 років – вони знаходяться у найвищій зоні ризику COVID-19. Одній з ветеранок, Антоніні Соболєвій – 101 рік.

8 та 9 травня в Одесі відбудуться хвилини мовчання, охочих запрошують покласти квіти до меморіалу "Крила перемоги", пам’ятнику Невідомому матросу, але дотримуватися дистанції та не утворювати скупчення.

Дніпро. Міський голова просить жителів не приходити натовпами до пам’ятників, бо за них це зробить міська влада – "об’їдемо кожен меморіал".

Черкаси. Міський будинок культури запрошує містян долучитися до онлайн-проекту "Пісенна стрічка пам'яті". Треба коротко розповісти про одного з ветеранів, заспівати та записати на відео пісню воєнних років, після чого надіслати на пошту будинку культури, який це все публікуватиме. У такий спосіб хочуть вшанувати пам’ять загиблих.

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Світ. Кількість нових хворих знову на піку

Загальна кількість випадків COVID–19 у світі наближається до 3,9 млн.

Протягом доби хворих на планеті побільшало приблизно на 90 тисяч, що трохи менше, ніж напередодні, коли був зафіксований найбільший показник за останні два тижні – 92,5 тисячі.

Найбільше інфікованих за добу з’явилося у США, Росії, Великій Британії.

У США також зафіксована найбільша смертність – за останні 24 години від COVID-19 тут загинуло 2,2 тисячі людей.

Робота з дому і "коридор" для туристів. Як Європа виходить з карантину

Уряд Великої Британії готується зняти деякі обмеження. У неділю прем’єр-міністр Борис Джонсон має повідомити про план виходу з карантину.

Наступні кілька днів можуть вплинути на цей процес, адже продемонструють, як люди дотримуються правил соціального дистанціювання під час державних свят.

Франція 11 травня розпочинає вихід з карантину. Щоб розвантажити транспорт, паризький регіон змінить робочі години і введе спецперепустки. Підприємства дозволять більшій частині співробітників працювати з дому і будуть переводити їх в офіс поступово.

А от Facebook і Google дозволять співробітникам працювати віддалено до кінця року. Компанії планують відкрити офіси найближчим часом, але залишатимуться гнучкими в цьому питанні.

У свою чергу, Uber попередив, що може скорочувати масштаби бізнесу, щоб подолати кризу. З роботи можуть звільнити до 14% працівників. Кілька днів тому компанія повідомила, що один із сервісів, UberEats, припиняє роботу в Україні.

Італія вже з 18 травня відновить меси у храмах, які були скасовані на початку березня. Крім дезінфекції, церкви мають притримуватись спеціальних правил.

Вірянам доведеться носити маски і сидіти або стояти на достатній дистанції, сповідь потрібно буде проводити лише в провітрюваних місцях, а двері – залишати відкритими, щоб вірус не передавався через ручки.

До відкриття готують не лише храми. У Берліні група науковців розробляє рекомендації для оркестрів та безпеки їхніх репетицій і виступів.

Данія планує проводити вибіркове тестування населення, щоб дослідити масштаби поширення вірусу в країні. Випадково обрані громадяни отримають на свої електронні скриньки запрошення від відомства добровільно здати тест на коронавірус.

Крім того, влада країни дійшла згоди щодо третього етапу пом'якшення карантину. Якщо кількість хворих не почне різко зростати, з 8 червня там планують відкрити парки розваг та кінотеатри, дозволити зустрічі до 30-50 осіб у громадських місцях.

У Греції пропонують створити "безпечний коридор", який дозволив би подорожувати між країнами, які успішно стримали спалах коронавірусу.

У той же час всередині країни іноді виникають проблеми з дотриманням карантину. У центрі селища в передмісті Афін запровадили нічну комендантську годину після того, як там стались сутички молодих людей, які зібрались на вечірку, з поліцією.

У столиці Росії карантинні обмеження продовжують до 31 травня. Там поки не планують відкривати, в тому числі, ресторани, театри та спортивні об’єкти.

За останню добу в Росії виявили більше 10,5 тисяч нових хворих, з них майже половина – в Москві. Загалом у країні інфіковано 187 859 людей, померли, за офіційними даними 1,7 тисячі.

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Відкриті питання чи помилки: ринок в Ухані та "цунамі ненависті"

Глава Організації об'єднаних націй заявив, що пандемія спровокувала "цунамі ненависті і ксенофобії". Він закликав докласти всіх зусиль, щоб "покласти край ненависницьким висловлюванням у всьому світі".

Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що ринок в Ухані не обов’язково був початковою точкою поширення вірусу. Тому ВООЗ закликає до подальших досліджень у цьому напрямку.

"Ринок зіграв свою роль в тому, що сталось, це зрозуміло. Але яку роль – ми не знаємо, чи було це джерело вірусу або місце його поширення, або це просто збіг, що деякі випадки були виявлені на цьому ринку і навколо нього".

Китай заявив, що відкритий для незалежного розслідування походження коронавирусу, вкотре відкинувши звинувачення у витоку з лабораторії.

Американські законодавці запропонували перейменувати вулицю перед посольством Китаю в Вашингтоні на честь доктора з Ухані, якого змусили мовчати про спалах.

Прокуратура у Швеції повідомила, що починає попереднє розслідування щодо будинку для літніх людей в районі Стокгольма:

"Є інформація про високу смертність серед жителів, про те, що деякі співробітники були інфіковані COVID-19 і що основні процедури догляду не були дотримані".

ЗМІ повідомляли, що під час спалаху там загинуло близько чверті мешканців. У компанії, що управляє будинком, не стали називати кількість померлих.

Швеція не оголошувала жорсткий карантин, як у більшості європейських країн, однак відвідування будинків для літніх людей з 1 квітня було заборонено.

У США провели дослідження, згідно з яким, 75 тисяч громадян могли померти через зловживання наркотиками чи алкоголем та самогубства, на яке їх наштовхнули пандемія та криза.

Спорт потроху виходить з карантину

Cвітовому спорту стало нудно на самоізоляції.

9 травня повертається Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC). Турнір UFC 249, в якому візьмуть участь зірки єдиноборств, пройде без глядачів у Флориді (США).

Головним стане поєдинок за титул тимчасового чемпіона між американцями Тоні Фергюсоном та Джастіном Гетжі, який мав пройти 18 квітня. Але був скасований через карантин.

Чемпіонат Німеччини з футболу поновиться вже 16 травня. Сезон, який переривали на самоізоляцію, планують завершити 30 червня.

Першою посткарантинною грою в Німеччині буде рурське дербі "Борусія" – "Шальке-04". Всі матчі відбуватимуться при порожніх трибунах.

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Гітарист Queen закликав Британію прокинутися та розкритикував Бориса Джонсона

Гитарист Queen Брайан Мей попри заяву, що втомився від соцмереж та йому потрібен перепочинок, виклав повідомлення в Instagram, в яких розкритикував дії влади Британії під час пандемії, зокрема прем’єра Джонсона.

На думку музиканта, у Бориса Джонсона "не вистачало яєць", щоб вчасно закрити Британію на карантин.

"Зараз я намагаюсь сказати, поки не пізно: "Прокинься, Британія, і покажи себе з кращого боку, Борис (Джонсон – УП). Світ був недостатньо хороший. Нам потрібно радикально все переосмислити", – заявив Мей.

Гітарист Queen назвав прем’єра Джонсона порядною людиною, але висказав думку, що він допустив "жахливі помилки". Серед яких – недостатнє фінансування Національної служби охорони здоров'я

"Ви відправили цих лікарів і медсестер в бій без належного захисту. Це – скандал, за який нам назавжди має бути соромно", – вважає Брайан Мей.

Мадонна розповіла про зараження коронавірусом. Ентоні Хопкінс викликав на танцювальний бій Сталлоне та Шварценеггера

61-річна співачка Мадонна вперше розповіла, як перехворіла на коронавірус. Вона дізналася про це лише постфактум, коли в неї виявили антитіла.

"Я була хвора наприкінці мого туру в Парижі понад сім тижнів тому, так само, як і багато інших артистів із мого шоу, але тоді ми всі думали, що це дуже сильний грип. Дякувати Богові, ми всі зараз здорові, і з нами все добре", – поділилася Мадонна, яка пожертвувала 1,1 мільйона доларів на розробку вакцини від COVID-19.

82-річний актор Ентоні Хопкінс продовжує розважатися на карантині. Спочатку він тішив музикою свого кота Нібло, а тепер приєднався до танцювального #toosieslidechallenge в TikTok.

Фішка челенджу – повторити рухи, про які йдеться у пісні репера Дрейка "Toosie Slide": підняти праву ногу, сковзнути лівою, підняти ліву, сковзнути правою.

Хопкінс зробив ці рухи та передав естафету Сильвестру Сталлоне та Арнольду Шварценеггеру.

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"Жіночий квартал" влаштував бійку. Модель Настя розповіла, як зі своїм песиком повернулася з Уханю

#BossBitchChallenge, в якому світові зірки-жінки влаштували віртуальну бійку, докотився до України. Співачка Віра Кекелія "побилася" зі своїми колегами з "Жіночого кварталу".

Українська модель Анастасія Зінченко, до якої прийшла гучна слава після того, як вона застрягла на карантині в Ухані через відданість своєму песику, нарешті розказала, як їй вдалося повернутися до України.

Секрет, який вона розкрила в Instagram, виявися простим: Настя літаком добралася до Білорусі, яка не закривала авіасполучення. А потім – автотранспортом додому.