"Між крапельками". Історія першого президента незалежної України

8 грудня 1991 року в Біловезькій пущі, що в Білорусі, був підписаний документ, який остаточно поклав край існуванню Радянського Союзу.

На ньому свої підписи залишили щойно обраний президент України Леонід Кравчук, глава Росії Борис Єльцин, а також спікер парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич.

Після підписання лідери держав намагалися зв'язатися з тодішнім генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим, але він не відповідав. Згодом Горбачов дізнався про ліквідацію СРСР з медіа і через це сильно обурювався.

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Як розповідають УП люди з оточення першого президента, коли Кравчук і тодішній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін летіли до Києва з Білорусі, жартували, що Горбачов має останній шанс збити літак, щоб унеможливити розпад Імперії зла. Однак українській делегації вдалося спокійно долетіти до Києва.

Леонід Кравчук – непересічна особистість для України. Вчорашній представник комуністичної еліти, який став першим президентом незалежної держави.

Його найкраще характеризує популярний у 1990-х роках анекдот.

"Виходить Леонід Кравчук на вулицю. Там періщить дощ. Президента наздоганяє охорона з парасолями. Кравчук жваво повертає голову до бодігардів і каже: "Хлопці, не треба парасолі. Я між крапельками пройду".

До речі, це був один із улюблених анекдотів Кравчука про самого себе. А смішний він, бо правдивий.

Біографія першого президента довга й строката, тому точно заслуговує на окреме відео.

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З огляду на те, як за час повномасштабної війни серед аудиторії українського Youtube виріс запит на історико-політичний контент, "Українська правда" запускає відеопроєкт біографій відомих українських політиків і бізнесменів. Він називається "ХУІЗ" (від англійського – who is).

Перший сезон присвячений шістьом президентам України. Перший випуск "ХУІЗ" – про Леоніда Кравчука.

Головні теми випуску:

– Перші президентські вибори в Україні: чому українці обрали комуніста Леоніда Кравчука, а не провідника українського національно-демократичного визвольного руху В'ячеслава Чорновола?

– Результати всеукраїнського референдуму 1 грудня і підписання Біловезької угоди 8 грудня 1991 року.

– Президентство: економічна криза – стихійні базари і "кравчучки", політична нестабільність, знайомство Кравчука з бізнесменом Григорієм Суркісом.

– Будапештський меморандум: чи була в України можливість не віддавати Росії третій за розміром ядерний арсенал у світі?

– Дострокові президентські вибори 1994 року і перші в історії України передвиборчі дебати: як Кучмі вдалося перемогти Кравчука?

– Політична кар'єра після програшу на виборах: Соціал-демократична партія України (об'єднана) й Опозиційний блок "Не так!".

– Стосунки з президентами і публічна агітація: підтримка Юлії Тимошенко на президентських виборах у 2010, 2014 і 2019 роках, полювання з Віктором Януковичем і неприязнь до Петра Порошенка.

В наступному випуску дивіться історію становлення й падіння другого президента України Леоніда Кучми.

Роман Кравець, Ангеліна Страшкулич, УП