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На Майдані у Києві побили іноземного дипломата

Понеділок, 6 листопада 2017, 14:20
На Майдані у Києві побили іноземного дипломата

В ніч на суботу  на Майдані Незалежності невідомі побили працівника одного із посольств.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

За словами 40-річного потерпілого, вночі він прямував до закладу швидкого харчування та слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя.

"Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент у поліцію", - сказано у повідомленні.

Представника якого саме посольства побили в центрі столиці в поліції відмовились називати.

Проте, як стало відомо "Українській правді" із власних джерело, це представник посольства США в Україні.

В американському посольстві "Українській правді" не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Ми зараз не можемо це коментувати. Ведеться слідство", - сказали в прес-службі.

На уточнююче питання, чи стосовно побиття співробітника посольства США йде слідство, в прес-службі відповіли: "Не коментуємо!".

Наразі правоохоронці розшукують зловмисників та свідків, переглядають камери спостереження.

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.

Зокрема, на вулицях збільшено кількість нарядів поліції, до складу яких увійшли патрульні, кінологи, оперативники та інші поліцейські.

Українська правда

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Теми: поліція
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