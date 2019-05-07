Паспорти як гібридна зброя Москви

Отже, Росія відкрила ще один напрямок гібридного удару у війні проти України. Ми знаємо, що в руках Москви на зброю перетворюється буквально все: телевізор і комп'ютерна програма, газ і нафта, шинка, сири й уся торгівля загалом, засобами ураження стають мова, історія, релігія і навіть культура.

На цей раз як зброю Москва вирішила використати російські паспорти, які вона збирається роздавати українським громадянам на окупованих територіях Донбасу.

Червоний двоголовий паспорт РФ уже давно став у світі ознакою самоізоляції і несвободи. Натомість український паспорт – це паспорт вільної людини, якій без віз відкрита вся Європа й понад сто країн на всій Земній кулі.

Важко уявити, що може за нормальних умов спонукати людину відмовитися від українського громадянства на користь російського, проте на окупованих територіях, як відомо, умови нормальними не бувають.

Хочу зразу поставити зрозумілу крапку над "і": я в принципі за дозвіл подвійного громадянства в Україні, але тільки з цивілізованими країнами!

Подвійне громадянство з країною-окупантом є абсолютно неприпустимим і вкрай небезпечним. Тому ні ми, українці, ні міжнародна спільнота в жодному разі не повинні недооцінювати загрози, які приховує в собі нинішнє рішення президента РФ про паспортну експансію.

Якою б не була маскувальна риторика, Кремль перш за все намагається кардинально змінити ситуацію й забезпечити свою постійну присутність на окупованих землях України, явочним порядком перетворити їх на території, заселені (псевдо)російськими громадянами.

Це у свою чергу може в будь-який момент послужити Росії підставою відкрито ввести туди свої війська, уже не ряджені в ополченців, а також здійснити масштабне вторгнення в Україну з метою "захисту співвітчизників" від надуманих загроз.

Ну, і слід чітко розуміти, що нові наміри Кремля фактично підривають Мінські домовленості. Якщо вони зараз перебувають у стані коматозу, то масова видача російських паспортів означатиме остаточне відключення пацієнта від апаратів дихання. Адже кінцева мета Мінська – це деокупація та реінтеграція захоплених територій, а не їхня асиміляція Росією.

Обілечування українців паспортами країни-окупанта є також прологом до брутального демографічного інжинірингу, який зробить громадян України заручниками й підневільним людським матеріалом.

Російські паспорти перетворять людей з окупованого Донбасу на громадян другого сорту, як це вже трапилося з мешканцями анексованого Криму, їхні документи ніде в світі не визнаватимуться, і навіть в самій Росії вони не зможуть користуватися тими соціальними можливостями, які мають справжні росіяни.

Зате донбаським юнакам світитиме служба в армії РФ, а цілком вірогідно, й роль гарматного м'яса для численних гарячих точок, які Росія так любить створювати в найнесподіваніших куточках світу.

Ну, й не секрет, що Москва мріє про переселення кількох мільйонів українців углиб своїх обширних територій, аби хоч якось пом'якшити демографічну кризу. Зрештою, Росія здавна заселяла свої несходимі Сибіри мільйонами українців, а сьогодні проводить злочинну заміну населення в захопленому Криму.

Цілей у Москви, як бачимо, багато, але головна мета усієї цієї спецоперації з паспортами завідомо нездійсненна – це все те ж відродження Російської імперії бодай у якійсь подобі.

Москва розвернулася спиною до майбутнього й із параноїдальною впертістю дивиться у минуле.

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Зрозуміло, Україна буде рухатися разом із усім нормальним світом у прямо протилежному напрямку. Ми й далі робитимемо свою країну сильнішою, демократичнішою й заможнішою, а український паспорт – шанованішим і престижнішим. Це в кінцевому результаті забезпечить нам перемогу в цивілізаційному змаганні з Росією.

Проте реагувати на паспортний бандитизм маємо вже зараз. І ми готуємо дієву відповідь Кремлю. Вона буде водночас системною й асиметричною. Поки що не буду розкривати наші конкретні кроки. Нехай це стане сюрпризом для противника.

Скажу тільки про те, що саме по собі є очевидним. На нову провокацію Москви ефективну відповідь ми можемо дати, тільки об'єднавши зусилля з усією міжнародною спільнотою.

Саме тому я звернувся до міністрів закордонних справ держав Великої Сімки, а також Європейського Союзу та інших наших партнерів із закликом запровадити нові санкції проти Росії.

Іще раз наголошу: небезпека реальна й загрожує вона не тільки Україні. Москва вже не раз здійснювала підступні маніпуляції з роздачею паспортів. Так було в Абхазії та Південній Осетії, й це закінчилося російською окупацією грузинських територій. Так було і в нашому Криму, і ось він уже п'ять років, як незаконно окупований.

Зараз на черзі окупований Донбас, а Кремль вже озвучив наміри поширити практику диверсійної паспортизації на мешканців усіх регіонів України.

Це чіткий сигнал, що так може бути і з багатьма іншими країнами, потенційних жертв – десятки. Перш за все, це пострадянські країни, зокрема балтійські держави, але згадаймо, скільки росіян і російськомовних живе в тій же Німеччині та інших країнах ЄС. Кремль не просто намагатиметься сформувати в них свою п'яту колону, він створюватиме підстави для активного втручання у їхнє внутрішнє життя.

За 5 років війни ми вже добре вивчили спосіб дій Кремля. Він знову й знову використовує старі схеми, якщо вони хоч раз спрацювали. І ніколи не зупиняється, якщо його не зупинити.

Павло Клімкін, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.