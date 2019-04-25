Путін назвав паспорти РФ на Донбасі "гуманітарною допомогою"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про спрощений порядок надання російського громадянства для жителів непідконтрольних української влади районів Луганської та Донецької областей України носить "гуманітарний характер".

Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином, пише російське видання ТАСС.

"Питання, пов'язане з паспортами, носить чисто гуманітарний характер", - сказав він.

За його словами, Польща протягом багатьох років видає карти поляка українцям.

"Паспорти видає Румунія, відповідно угорців, румунів, поляків ... А чим же росіяни, які проживають в Україні, гірше румунів, поляків чи угорців?", - заявив він.

Путін вважає, що люди, які проживають на території ОРДЛО, "знаходяться в набагато складнішому становищі, ніж поляки, румуни чи угорці на території України".

"Їм навіть важко пересуватися на території України або третіх країн, по території Росії навіть важко пересуватися, їм не купити квиток навіть ні на літак, ні на поїзд. Це взагалі позамежна ситуація", - сказав президент країни-агресора.

Путін також натякнув, що Україна повинна прийняти закон про особливий статус Донбасу. За його словами, українська влада "ізолювала Донбас".

"І колишні, і ще діючі, і ті, хто прийшов до влади в Україні не збираються підписувати відповідні нормативні акти про амністію. Вони не збираються визнавати особливий статус "ЛНР" і "ДНР", - заявив він.

Він вважає, що видачі паспортів РФ в ОРДЛО нічим не відрізняються від видачі паспортів в Україні інших країн.

Крім того, він прокоментував питання про обговорення цієї ситуації в Раді Безпеки ООН.

"Нехай виносять (питання про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО), обговоримо", - заявив Путін.

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