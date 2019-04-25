Путін назвав паспорти РФ на Донбасі "гуманітарною допомогою"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про спрощений порядок надання російського громадянства для жителів непідконтрольних української влади районів Луганської та Донецької областей України носить "гуманітарний характер".
Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином, пише російське видання ТАСС.
"Питання, пов'язане з паспортами, носить чисто гуманітарний характер", - сказав він.
За його словами, Польща протягом багатьох років видає карти поляка українцям.
"Паспорти видає Румунія, відповідно угорців, румунів, поляків ... А чим же росіяни, які проживають в Україні, гірше румунів, поляків чи угорців?", - заявив він.
Путін вважає, що люди, які проживають на території ОРДЛО, "знаходяться в набагато складнішому становищі, ніж поляки, румуни чи угорці на території України".
"Їм навіть важко пересуватися на території України або третіх країн, по території Росії навіть важко пересуватися, їм не купити квиток навіть ні на літак, ні на поїзд. Це взагалі позамежна ситуація", - сказав президент країни-агресора.
Путін також натякнув, що Україна повинна прийняти закон про особливий статус Донбасу. За його словами, українська влада "ізолювала Донбас".
"І колишні, і ще діючі, і ті, хто прийшов до влади в Україні не збираються підписувати відповідні нормативні акти про амністію. Вони не збираються визнавати особливий статус "ЛНР" і "ДНР", - заявив він.
Він вважає, що видачі паспортів РФ в ОРДЛО нічим не відрізняються від видачі паспортів в Україні інших країн.
Крім того, він прокоментував питання про обговорення цієї ситуації в Раді Безпеки ООН.
"Нехай виносять (питання про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО), обговоримо", - заявив Путін.
Нагадаємо:
- 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- 24 квітня Рада Безпеки ООН заявила, що збереться на засідання, щоб обговорити указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
- Петро Порошенко заявив, що незаконна видача паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там.
- У Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.
- Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
- За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.