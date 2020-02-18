Вірити, що Росія хоче миру – це відсутність мислення

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Вівторок, 18 лютого 2020, 12:34
Сергій ФурсаSergey Fursa
інвестиційний банкір

"Це спроба зірвати мирний процес…"

Оце так заява верховного головнокомандуючого воюючої країни.

Мирний процес кого з ким?

Стоять двоє чоловікв. Типу домовляються. Тут один одному дає в пику. А другий каже: "Це спроба зірвати наші мирні переговори. Давайте їх продовжимо". І знову отримає у писок. І знову каже, що треба продовжувати.

Мирний процес не може бути, якщо одна зі сторін не прагне миру.

Коли нарешті хтось зрозуміє, що не прагне?

Росія не прагне миру. 

Росія прагне перемоги.

І може іноді удавати, що прагне миру. І вірити їй у цьому – це навіть не відсутність стратегічного мислення. Це взагалі відсутність мислення.

Успішні мирні перемовини з точки зору Росії – це коли Україна стоїть раком і росіяни візують капітуляцію у нас на спині.

До такого моменту ми бажаємо продовжувати мирний процес?

До такого моменту ми продовжимо намагання не дратувати її?

Ну, а раптом вона розсердиться і перестане удавати, що хоче зірвати мирний процес…

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І коли ми нарешті скажемо, що не абстрактні окупанти, а російські війська?

Скільки разів треба отримати по пиці до цього? Скільки разів треба отримати по пиці, щоб зрозуміти, що "мирний процес" – це наша розмова самих із собою, а не перемовини з ворогом, як це має бути.

Там ворог. І не треба дивитись йому у вічі. Хіба що крізь приціл снайперської гвинтівки.

Росія – наш ворог. І не може людина, яка очолює армію, яка має боронити країну від ворога, вважати її другом. Не має права!

Це ворог, який поважає лише силу.

І буде використовувати будь-яку слабкість і поступливість. І будь-яка поступка б'є і по самому президенту. Бо, не маючи стратегічного мислення, він особисто відвів війська у Золотому. І саме туди прийшов Путін. Бо знав, що тепер скажуть українці про свого головнокомандувача.

Бо Путін думав стратегічно. А Зеленський не мав на це часу. Бо нема ж часу подумати, треба війська розводити. Треба ж мирний процес прискорити.

І добре б якщо б так само лише вдавали, що ми прискорюємо мирний процес. Ні. Ми чесно робимо кроки назустріч. І кожного разу потім отримаємо у писок.

Дуже "розумна" поведінка.

Це навіть тактику має набриднути. Не те, що стратегу.

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Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

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Теми: війна Росія Донбас Зеленський Розведення сил


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Колонки

Сергій Фурса Вірити, що Росія хоче миру – це відсутність мислення
Росія – наш ворог. І не може людина, яка очолює армію, яка має боронити країну від ворога, вважати її другом. Не має права!
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