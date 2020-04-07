Як Коломойський допомагає Зеленському зважитися, або 16 тисяч правок від олігарха і Ко
Посипаки Коломойского продолжают саботировать принятия антиколомойского закона, необходимого как для того, чтобы загребущие руки олигарха держались подальше от денег украинских налогоплательщиков, так и для продолжения сотрудничества с МВФ.
А это сотрудничество, в свою очередь, необходимо, чтобы Украина не пошла по пути экономической катастрофы и чтобы в ближайшие месяцы у государства были деньги поддерживать тех, кто пострадал от карантина.
Ну, и конечно для того, чтобы не было дефолта.
Посипаки Коломойского уже подали в законопроект 16 000 правок.
16 тысяч правок. В закон из 100 абзацев, который состоит из 16 тысяч слов.
Судя по всему, Коломойский платит за каждую правку. Отдельно. Стимулируя депутатов подавать все больше и больше.
Самым простимулированным оказался депутат Поляков, который подал уже 6 тысяч правок.
Это больше, чем все ОПЗЖ смогло родить правок для саботажа закона о рынке земли.
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И тут вопрос.
То ли господин Поляков – самый жадный.
То ли у него и его помощников просто передоз от какого-то универсального энергетика из Колумбии, позволяющего подавать и подавать правки бесконечно, переставляя словами местами.
То ли господин Поляков недавно проигрался в казино и теперь должен денег так много, что готов подавать правки к чему угодно, лишь бы за это платили.
В общем, у человека явно проблемы и он просто кричит своими правками об этом.
Конечно, там отличились и другие посипаки олигарха. Ну, на то они и его верные слуги, чтобы делать то, что он скажет. Тут дело такое. Кто на что учился. Кто кому денег должен.
Они свое дело сделали. Заслужили дозу презрения и насмешек. Получили причитающиеся. И основной вопрос не к ним.
Основной вопрос – что теперь с этим абсурдом делать.
Очевидно, спам-правки это универсальный метод заблокировать работу парламента.
И если кто-то еще не понял во время земельного закона, то теперь до самых талантливых должно дойти, что просто голосовать правку за правкой нельзя.
Потому что пока депутаты будут голосовать, экономика будет лететь в пропасть и появятся злые люди, которые будут доставать уже "ленту за лентою".
Коломойский и Ко довели ситуацию до абсурда. И это должно помочь президенту наконец произнести слово "Коломойский" и найти политическую волю пойти по короткому пути.
А если путь ему не нравится, то принять такие изменения в регламент, чтобы этот путь появился.
Потому что у президента нет выбора. Можно, конечно, целый год идти по поправкам. Но времени нет. Деньги нужны уже на вчера. И завтра они будут нужны еще сильнее.
И курс гривны укрепляется именно потому, что в прошлый понедельник все поверили, что в офисе президента отыскали пару тестикул для того, чтобы поставить олигарха на место.
И если это только показалось, если их за неделю потеряли, то все ожидания в экономике развернуться на 180 градусов.
И тогда будет уже точно не до поздравления Ирины Билык с творческим или еще каким-либо юбилеем.
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Президент должен сделать выбор: интересы страны или интересы Коломойского
Коломойский и Ко помогают президенту решиться. Именно огромным количеством правок. Потому что теперь каждому понятно, в чем их смысл.
Понятно, что ситуацию довели до абсурда.
Понятно, что откровенно издеваются. То ли над президентом, то ли над его народом. А может, над всеми разом. И если не сейчас разрубить этот гордиев узел, то уже никогда.
Фактиески, не важно, 16 тысяч правок или всего 4 тысячи. Не имеет значения. И то, и то число затягивало бы рассмотрение закона на неприемлемо длительный срок.
А еще понятно, как конкретные депутаты ставят на кон судьбу всей страны.
Что бы там ни выдумывали посипаки Коломойского, в текущий кризис деньги можно взять только у МВФ.
Не будет МВФ – не будет денег. Не будет денег – будет экономическая катастрофа.
И выбор очень простой. Для президента.
И он должен в этот раз не извиняющимся тоном в Раде просить проголосовать то, к чему у него самому много вопросов, как было при голосовании в первом чтении.
Потому что извиняться, фактически, перед олигархом за то, что не хочешь отдать ему деньги украинцев, как-то не очень достойно.
Он должен сделать наконец выбор. Окончательный. Между Коломойским и Украиной. И озвучить этот выбор.
Сергей Фурса
Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси
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