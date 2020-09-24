Вас провокують на хабар. Що робити?

Национальное антикоррупционное бюро получило официальную индульгенцию на провокации взяток.

По крайней мере, именно к такому выводу приходят многие представители юридического сообщества, обсуждая итоги коррупционного скандала вокруг нардепа Александра Юрченко, отправленного накануне в СИЗО.

По их мнению, сегодня любой чиновник может быть спровоцирован правоохранителями и уже завтра перейти в ранг коррупционера.

В сложившихся условиях "потенциальным коррупционерам" стоит существенно усилить меры предосторожности, чтобы снизить свои шансы на попадание за решетку.

После того, как стало известно о "спецоперации" НАБУ в отношении народного депутата Александра Юрченко, а также о том, что она должна была трансформироваться в разоблачение целой преступной группы, мнения юристов по поводу "технической" части процесса диаметрально разделились.

Одни считают, что детективы сработали "ювелирно", выведя народного избранника на желание "получить кусок пирога", вторые – что речь идет о провокации взятки в понимании ч. 2. ст. 370 Уголовного кодекса (подстрекательство к взятке с целью дальнейшего изобличения, осуществленное сотрудником правоохранительного органа – до 7 лет тюрьмы и штраф до 788 тыс. грн.). На этой версии будет, скорее всего, настаивать и защита нардепа.

На стороне первых – теория о том, что операция была "слита" Офисом генпрокурора, в результате чего ОПГ вскрыть не удалось.

На стороне вторых – практика Европейского суда по правам человека, согласно которой, "внедряясь" в преступный мир, детективы должны вести расследование пассивно, не провоцируя взяток. А доказательства, собранные в рамках операции-провокации, не могут быть использованы в суде для подтверждения вины подозреваемого, хотя и не исключают сам факт возможного совершения преступления.

Другое дело, что в результате провокации взятку может взять человек, который при других обстоятельствах никогда бы этого не сделал. То есть не пошел бы на преступление без убедительного подстрекательства.

Если доказано, что умысел на совершение преступления у лица возник самостоятельно, а правоохранители на это просто вовремя среагировали, то провокации нет. Если же чиновник принял решение о получении взятки именно с подачи правоохранителя – это верный признак провокации, считает ЕСПЧ.

Судя по тому, что Высший антикоррупционный суд отправил нардепа в СИЗО, провокации судьи не усмотрели.

Судя по тому, что, юрист по образованию, президент Владимир Зеленский сразу после вручения подозрения заявил, что депутат "будет сидеть в тюрьме" и что "так будет с каждым, кто берет взятки" (несмотря на нормы ст. 62 Конституции о невиновности человека, пока его вину не докажет суд), он тоже действия детективов провокацией не считает.

Таким образом, в заочном "споре" двух сторон победу пока одерживает "крыло" антикоррупционеров, оправдывающих методы НАБУ. К слову, периодически именно это крыло поднимает тему о легализации провокаций.

Исходя из практики предыдущих лет, такое положение дел является закономерным, поскольку в Украине в принципе не принято "замечать" провокации.

По данным статистики Офиса Генпрокурора, с 2014 года и по август 2020-го в ЕРДР были внесены сведения всего о 225 случаях провокаций (в среднем не более 35 случаев в год). Из них только в 4 (!) производствах были вручены подозрения. Ни один из кейсов не был доведен до суда.

При этом львиная доля этих производств – результат усилий адвокатов, которые вынуждают правоохранительные органы вносить такие производства в реестр через суд, считая, что их клиентов провоцировали.

Известный кейс, который должен был дать ответ на наличие и легальность такой практики со стороны НАБУ, – дело о провокации взятки в отношении экс-замглавы Государственной миграционной службы – так и остался неразрешенным.

В начале 2019 года бывший на тот момент главой САП Назар Холодницкий закрыл дело, которое расследовал департамент внутренней безопасности НАБУ. Аналогичное дело по провокации взятки в отношении экс-нардепа Борислава Розенблата тоже пылится на полке. Пока не будет доказано обратное, ситуация вокруг Юрченко также не будет считаться провокацией.

Все это дает основания полагать, что в дальнейшем "похожие на провокации" (но не квалифицируемые так) действия детективов могут становиться регулярной практикой. Это означает, что все больше депутатов и чиновников высшего ранга будут, сами того не подозревая, подвергаться "испытанию на морально-материальную устойчивость". При этом предугадать, в какой отрасли или под каким соусом "взорвется" очередная "коррупционная бомба", просто невозможно.

Вот несколько советов для тех чиновников и депутатов, которые не совершали и не планируют совершать коррупционных преступлений и не собираются садиться в тюрьму из-за манипуляций со стороны провокаторов:

(очевидное) Не принимать участия в коррупционных схемах или схемах, даже отдаленно похожих на коррупционные;

Тщательно проверять всех людей, "внезапно" возникших в жизни политика/чиновника за последнее время, и которые будут возникать в будущем. Возможно, обычной google-проверки или просмотра профилей в социальных сетях будет недостаточно, нужно искать общих знакомых и выяснять реальные цели "нового друга";

Заранее пройти честное (!) тестирование на психологическую устойчивость и выяснить для себя склонность к тому, чтобы человеком манипулировали. Несмотря на недоказанную научную эффективность - для успокоения совести пройти жесткий полиграф-тест. Нельзя исключать, что "жертву" для провокации могут выбрать именно на основании неопытности и/или моральной неустойчивости; Хотя бы на теоретическом уровне ознакомиться с возможными техниками манипуляций с целью научиться распознавать минимум базовые. В идеале – пройти практический курс; Избегать, прекращать, обрывать любые "денежные" разговоры с незнакомыми или малознакомыми людьми – даже если речь идет об "абстрактной" стоимости услуг третьих лиц. Если дело идет к провокации взятки, такие разговоры наверняка рано или поздно начнутся. Впрочем, даже если коррупционная схема не планируется, круг людей для обсуждения "денежных" тем должен быть максимально узким; Заранее заключить договор с адвокатом. Многие люди и компании часто ошибочно думают, что, не совершая никаких преступных действий, они никогда не будут нуждаться в услугах профессионального защитника. Как показывает практика, это большое заблуждение: обвинения могут "прилететь" из самого неожиданного места. В результате недопустимые доказательства, нарушения при обысках, незаконные негласные следственные действия и другой произвол, который часто сопровождает работу правоохранителей, фиксировать будет некому; Cмотреть по сторонам, осматривать собственное жилье на предмет жучков, менять пароли на девайсах и в важных приложениях и прибегать к другим профилактическим мерам.

Несмотря на то, что этот перечень больше похож на список параноика, описанные в нем шаги помогут если не избежать провокации взятки, то как минимум вовремя ее обнаружить.

Ведь в ситуации, когда НАБУ получает фактически "лицензию на провокации" – и это происходит с "благословения" главы государства и Высшего антикоррсуда – "под каток" может попасть любой, в том числе и честный чиновник.

К сожалению, это, скорее всего, отрицательно отразится на расследовании "реальных", не спровоцированных преступлений, поскольку заниматься ими, судя по всему, будет просто некому.

Юрий Радзиевский, для УП

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