Президент Владимир Зеленский заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме.

Источник: Зеленский на брифинге во Львовской области

Прямая речь: "Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение генеральный прокурор, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму".

Детали: Зеленский также рад, что взяточника поймали именно в "Слуге народа", потому что "очистка власти нужно делать, очистку власти нужно начинать с себя, и ничего не бояться и смотреть в глаза людям".

Президент добавил, что к власти люди сначала приходят "вежливые и честные, но прочности им не хватает". Относительно Юрченко Зеленский сказал, что это "пример человека, прочности которого хватило на один год".

Президент заверил, что "так будет с каждым человеком, который берет взятки", независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды.

По мнению Зеленского, если "человек взял какую-либо взятку, хоть гривну – он должен сидеть".

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