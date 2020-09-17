Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

Четверг, 17 сентября 2020, 15:45
Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме.

Источник: Зеленский на брифинге во Львовской области

Прямая речь: "Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение генеральный прокурор, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму".

Детали: Зеленский также рад, что взяточника поймали именно в "Слуге народа", потому что "очистка власти нужно делать, очистку власти нужно начинать с себя, и ничего не бояться и смотреть в глаза людям".

Президент добавил, что к власти люди сначала приходят "вежливые и честные, но прочности им не хватает". Относительно Юрченко Зеленский сказал, что это "пример человека, прочности которого хватило на один год".

Президент заверил, что "так будет с каждым человеком, который берет взятки", независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды.

По мнению Зеленского, если "человек взял какую-либо взятку, хоть гривну – он должен сидеть".

Узнать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория: 

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, 15 сентября этого помощника взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.
  • После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
  • 15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко.
  • 15 сентября Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.
  • 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: