Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму
Президент Владимир Зеленский заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме.
Источник: Зеленский на брифинге во Львовской области
Прямая речь: "Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение генеральный прокурор, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму".
Детали: Зеленский также рад, что взяточника поймали именно в "Слуге народа", потому что "очистка власти нужно делать, очистку власти нужно начинать с себя, и ничего не бояться и смотреть в глаза людям".
Президент добавил, что к власти люди сначала приходят "вежливые и честные, но прочности им не хватает". Относительно Юрченко Зеленский сказал, что это "пример человека, прочности которого хватило на один год".
Президент заверил, что "так будет с каждым человеком, который берет взятки", независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды.
По мнению Зеленского, если "человек взял какую-либо взятку, хоть гривну – он должен сидеть".
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Предыстория:
- 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, 15 сентября этого помощника взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.
- После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
- 15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко.
- 15 сентября Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.
- 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.