Президент Владимир Зеленский заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме.

Источник: Зеленский на брифинге во Львовской области

Прямая речь: "Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение генеральный прокурор, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму".

Детали: Зеленский также рад, что взяточника поймали именно в "Слуге народа", потому что "очистка власти нужно делать, очистку власти нужно начинать с себя, и ничего не бояться и смотреть в глаза людям".