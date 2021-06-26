"Голодні ігри" в Мінську
Несподіване затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича білоруськими силовиками наробило неабиякого галасу. І дивує не стільки факт тиску на опозиційний ЗМІ (опозиція в усьому світі завжди піддавалася агресії з боку влади), скільки методи затримання – маніпулятивні та безкомпромісні.
Лукашенко в цьому випадку повів себе, як справжній білоруський маніяк, який цілеспрямовано і одержимо полює на жертву, вистежуючи її.
Раніше Північна Корея була апофеозом абсурду і диктатури на міжнародній арені, відтепер Лукашенко впевнено наближається до свого "partner in crime" – Кім Чен Ина.
25 червня стало відомо, що після довгих тижнів ув’язнення та допитів, Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною вийшов під домашній арешт.
Тож давайте розберемося, в чому логіка таких дій Лукашенка: затримання в стилі найкасовіших бойовиків Голлівуду та врешті звільнення з під варти під домашній арешт.
Це могло бути мотивовано кількома основними цілями:
- Перша і найочевидніша – влада Білорусі зачищає інформаційне поле, щоби стабілізувати власні державні ЗМІ та прибрати ризики запалення нових протестів, координованих некерованою опозицією.
- Лукашенко посилає сигнали всередину Білорусі та ззовні, Заходу, демонструючи власну силу та спроможність контролювати ситуацію. Маневри, до яких він вдався, щоби затримати Протасевича – вимушена посадка в Мінську літака Ryanair – сприймаються Євросоюзом як викрадення та акт державного тероризму. Мабуть, саме цього Лукашенко і домагався. Адже така зухвала поведінка та ігнорування демократичних принципів, на його думку, демонструє силу та авторитарність.
- І найголовніший мотив. За допомогою засновника Nexta, Лукашенко хоче вивернути навиворіт всі процеси організації роботи опозиції в Білорусі, для того, щоби взяти на гачок всіх учасників організаторів протестів.
Цікавий момент. Після цього затримання піднялася неоднозначна інформація щодо скандального минулого Протасевича і його зв’язку з АТО та подіями на Майдані.
З’ясувалося, що він працював журналістом у Києві під час Революції Гідності, брав участь у поваленні пам’ятника Леніну та був репортером в зоні АТО. Довести його причетність до бойових дій в АТО не вдалося, але російські ЗМІ активно розповсюджували ці тези.
Тож цілком логічно, що і сам Кремль причетний до організації посадки літака в Мінську.
Це класична диверсія, щоби в подальшому маніпулювати інформацією в своїх корисних цілях.
Читайте також: Крав-мага нашої мрії
Тобто очевидно, що Протасевич, опинившись у руках Лукашенка, стане зброєю білоруської диктатури проти опозиції. ФСБ Білорусі максимально дискредитувала бранця та через залякування схилила до співпраці зі слідством.
Воно й не дивно, адже Протасевичу могла реально світити смертна кара за "тероризм" та переслідування його сім’ї. Ще і його дівчина також опинилася в руках спецслужб.
Той факт, що Протасевич і його дівчина вийшли під домашній арешт – чітко засвідчує, що Лукашенко свого добився. Протасевич пішов на співпрацю з силовиками та робитиме все, щоби зберегти життя собі та своїм рідним.
З такою "зброєю" диктатор тепер може атакувати будь-кого, хто брав участь в організації мінських протестів.
На жаль, той час, який помірна опозиція через свою беззубість дала Лукашенку, останній використав сповна. З тепер вже "ручним" засновником Nexta ефективність нинішньої опозиції Білорусі, на жаль, приречена.
Олег Петровець
Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.