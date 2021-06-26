"Голодные игры" в Минске

Несподіване затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича білоруськими силовиками наробило неабиякого галасу. І дивує не стільки факт тиску на опозиційний ЗМІ (опозиція в усьому світі завжди піддавалася агресії з боку влади), скільки методи затримання – маніпулятивні та безкомпромісні.

Лукашенко в цьому випадку повів себе, як справжній білоруський маніяк, який цілеспрямовано і одержимо полює на жертву, вистежуючи її.

Раніше Північна Корея була апофеозом абсурду і диктатури на міжнародній арені, відтепер Лукашенко впевнено наближається до свого "partner in crime" – Кім Чен Ина.

25 червня стало відомо, що після довгих тижнів ув’язнення та допитів, Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною вийшов під домашній арешт.

Тож давайте розберемося, в чому логіка таких дій Лукашенка: затримання в стилі найкасовіших бойовиків Голлівуду та врешті звільнення з під варти під домашній арешт.

Це могло бути мотивовано кількома основними цілями:

Перша і найочевидніша – влада Білорусі зачищає інформаційне поле, щоби стабілізувати власні державні ЗМІ та прибрати ризики запалення нових протестів, координованих некерованою опозицією. Лукашенко посилає сигнали всередину Білорусі та ззовні, Заходу, демонструючи власну силу та спроможність контролювати ситуацію. Маневри, до яких він вдався, щоби затримати Протасевича – вимушена посадка в Мінську літака Ryanair – сприймаються Євросоюзом як викрадення та акт державного тероризму. Мабуть, саме цього Лукашенко і домагався. Адже така зухвала поведінка та ігнорування демократичних принципів, на його думку, демонструє силу та авторитарність. І найголовніший мотив. За допомогою засновника Nexta, Лукашенко хоче вивернути навиворіт всі процеси організації роботи опозиції в Білорусі, для того, щоби взяти на гачок всіх учасників організаторів протестів.

Цікавий момент. Після цього затримання піднялася неоднозначна інформація щодо скандального минулого Протасевича і його зв’язку з АТО та подіями на Майдані.

З’ясувалося, що він працював журналістом у Києві під час Революції Гідності, брав участь у поваленні пам’ятника Леніну та був репортером в зоні АТО. Довести його причетність до бойових дій в АТО не вдалося, але російські ЗМІ активно розповсюджували ці тези.

Тож цілком логічно, що і сам Кремль причетний до організації посадки літака в Мінську.

Це класична диверсія, щоби в подальшому маніпулювати інформацією в своїх корисних цілях.

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Тобто очевидно, що Протасевич, опинившись у руках Лукашенка, стане зброєю білоруської диктатури проти опозиції. ФСБ Білорусі максимально дискредитувала бранця та через залякування схилила до співпраці зі слідством.

Воно й не дивно, адже Протасевичу могла реально світити смертна кара за "тероризм" та переслідування його сім’ї. Ще і його дівчина також опинилася в руках спецслужб.

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Той факт, що Протасевич і його дівчина вийшли під домашній арешт – чітко засвідчує, що Лукашенко свого добився. Протасевич пішов на співпрацю з силовиками та робитиме все, щоби зберегти життя собі та своїм рідним.

З такою "зброєю" диктатор тепер може атакувати будь-кого, хто брав участь в організації мінських протестів.

На жаль, той час, який помірна опозиція через свою беззубість дала Лукашенку, останній використав сповна. З тепер вже "ручним" засновником Nexta ефективність нинішньої опозиції Білорусі, на жаль, приречена.

Олег Петровець

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.