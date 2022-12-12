War Speeches. Російські ракетні удари не досягли мети, а Путін став невдахою року

Минулий тиждень (5–11 грудня) розпочався з масових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Втім, росії не вдалося занурити Україну в темряву – українські сили ППО збили майже 90% ракет.

Україна також здобула низку іміджевих перемог: декілька впливових світових медіа назвали Володимира Зеленського "Людиною року", а популярне американське видання "Politico" не обійшло стороною і владіміра путіна – його журналісти назвали "Невдахою року".

Тим часом сам путін визнав, що росія свідомо атакує енергетичну інфраструктуру України. Також російський диктатор спробував посварити Варшаву та Київ, заявивши, що Польща хоче захопити декілька західних областей України, чим викликав сміх і української, і польської сторін.

До того ж російська пропаганда використала слова Ангели Меркель про Мінські угоди, щоб перекласти відповідальність за розпочату росією війну на Францію й Німеччину.

Крім цього, Рада ЄС ухвалила два важливі рішення. Вона погодила виділення Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги на 2023 рік та встановила граничну ціну на купівлю російської нафти, що має послабити військовий потенціал країни-агресора.

росія провалила ракетний удар, а путін визнав атаки на цивільну інфраструктуру

У понеділок, 5 грудня, росія завдала нового масового ракетного удару по енергетичній системі України. Втім, щось пішло не за планом. Спершу невідомі безпілотники атакували російські військові аеродроми "Дягилево" та "Энгельс", на яких дислокується російська дальня авіація – саме таку використовують для ядерного стримування та ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Перший аеродром розташований під Рязанню, за 150 кілометрів від Москви та понад 700 кілометрів від українського кордону, а інший – у Саратовській області, тобто за більш ніж 600 кілометрів від українсько-російського кордону.

Внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 2–3 бомбардувальники Ту-95.

Також на заваді російським планам стали українські сили Протиповітряної оборони. Так, 5 грудня росія випустила по території України 70 ракет.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, сили ППО знищили 60 із них. У результаті обстрілу українська енергетична зберегла цілісність, навіть попри низку влучань. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграмі прокоментував обстріли так: "Терористична країна росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план – занурити Україну в темряву і холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане".

Водночас Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону сказав, що кількість ракет, які збивають українські сили ППО, постійно зростає, що свідчить про надзвичайну професійність ЗСУ. Із цим важко посперечатися, якщо врахувати, що під час попереднього обстрілу 23 листопада українська ППО збили 51 з 70 ракет – теж дуже високий результат. Попри це, тоді на більшості території України вперше відбувся дводенний блекаут. Очевидно, що цього тижня росія хотіла розвинути успіх, але їй це не вдалося.

Тим часом путін визнав, що росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі, хоча раніше Кремль ці факти заперечував.

За словами російського диктатора, атаки на енергетику України – це "відповідь" на підрив Кримського мосту. "росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але перші удари завдали ті, хто бив по Кримському мосту", – сказав путін.

Втім, насправді це не так. По-перше, росія руйнує цивільну інфраструктуру з перших днів війни. Під ударом російських ракет опинилися і житлові будинки, і торгові центри, і залізничні вокзали, і навіть лікарні.

По-друге, ще до 10 жовтня, коли росія вперше масово атакувала енергоінфраструктуру України, українська влада й експерти неодноразово наголошували, що напередодні зими росія може завдати ударів по енергетичній системі, щоб спробувати її знищити.

А головна мета російських ударів – змусити Україну капітулювати. Країна-терорист вдається до такої тактики, оскільки не має успіхів на полі бою.

Кремль використовує слова Меркель, щоб виправдати агресію та розпочати переговори

7 грудня Ангела Меркель дала інтерв'ю німецькому виданню "Die Zeit", де спробувала відповісти на критику своєї політики умиротворення росії.

"Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні. Вона також використала цей час, щоб стати сильнішою, як ви можете бачити сьогодні. Україна 2014–15 – це не Україна сьогодні. І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки зараз роблять для допомоги Україні", – сказала Меркель в інтерв'ю німецькому виданню.

Слова колишньої німецької канцлерки дуже обурили російського президента владіміра путіна: "Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не планував виконувати… вони нам брехали і смисл полягав тільки в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій. Ну, ми бачимо це. Мабуть, ми пізно зорієнтувалися. Можливо раніше це треба було починати", – сказав він.

Із цих слів можна припустити, що якби путін знав, який спротив чинитимуть ЗСУ та українське суспільство російській агресії, він розпочав би повномасштабну війну ще в 2015 році. Тому, можливо, путін жалкує, що не напав на Україну в більш сприятливий час, а колишню очільницю німецького уряду призначив винною в своїх прорахунках.

На інтерв'ю Меркель також відреагувала речниця російського мзс марія захарова. Вона підтримала загальну тональність заяв путіна та фактично звинуватила Україну в тому, що за останні 8 років їй вдалося реформувати свої збройні сили, які завдають "другій армії світу" болісних поразок та звільняють окуповані росією території.

Після інтерв'ю Меркель дах зірвало і в спікера держдуми вячеслава володіна. У телеграмі політик написав, що Франція та Німеччина, а не росія, яка розпочала повномасштабну війну, несуть моральну та матеріальну відповідальність за поточну ситуацію в Україні. Також він написав, що наперед сплановане небажання виконувати взяті на себе міжнародні угоди є злочином.

Залишимо за дужками те, що Меркель такого не говорила, а зупинімося на іншому: таке стверджує спікер парламенту держави, яка була гарантом безпеки України за Будапештським меморандумом 1994 року, потім окупувала Крим, а згодом розпочала повномасштабну війну проти країни, яку гарантувала захищати. Крім того, володін, мабуть, забув, що Мінські угоди втратили чинність після того, як саме росія 21 лютого 2022 року визнала незалежність самопроголошених "донецької та луганської народних республік". Тому саме росія безпосередньо відповідальна за те, що Мінські угоди не були реалізовані.

В Україні інтерв'ю Ангели Меркель теж не залишили поза увагою. Зокрема, Олексій Данілов відреагував на слова екскацлерки про необхідність переговорів між Україною та росією. "Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи", – написав політик у себе в твітері.

Натомість владіміру путіну частина про переговори сподобалася. Він сказав, що Кремль до них готовий. "Все одно в результаті домовлятися доведеться. Я багато разів говорив, що ми до цих домовленостей готові", – говорить російський диктатор.

Утім, ми вкотре наголошуємо, що росія хоче переговорів на власних умовах, які означають поразку України та її відмову від тимчасово окупованих росією територій. Українська сторона наголошує, що переговори можливі лише тоді, коли росія повністю виведе свої війська.

росія хоче посваврити Київ та Варшаву, але плутається у свідченнях

Польща – один із найважливіших союзників України. Вона не лише надає Україні військову допомогу, а й стала логістичним центром для військової допомоги від США та інших держав. Саме тому росія вже давно намагається зіпсувати відносини Києва та Варшави.

Цього разу в кремлі не вигадали нічого кращого, як використати стару пропагандистську тезу – мовляв, Польща нібито планує захопити частину західних областей України.

Наприкінці листопада про такі "плани" Польщі розповів директор російської служби зовнішньої розвідки сєргєй наришкін. За його словами, у Варшаві форсують підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей України. Мовляв, у Польщі впевнені, що "заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу і надання даху над головою біженцям".

В Україні заяви наришкіна назвали вигадкою. Зокрема, український переговорник та радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у себе в твітері написав, що Україна та Польща "разом сміються з цих спроб Кремля посіяти недовіру серед друзів".

Креатив наришкіна підхопив путін, який 7 грудня під час відеоконференції з "радою з прав людини" сказав, що націоналісти в Польщі нібито "сплять і бачать", як забрати українські території, а "справжнім гарантом" суверенітету України могла б бути росія.

Слова російського диктатора висміяли і в Польщі. Так, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у своєму твітері написав:"Останні випади з Кремля: саме Росія є гарантом безпеки України; "польські націоналісти" загрожують Україні; НАТО порушує свої зобов’язання; Путін як цар Петро I; Україна порушує закон, а Захід це дозволяє. Майже історія хвороби".

речниця російського МЗС марія захарова, мабуть, не захотіла стати об'єктом жартів, тому 8 грудня під час брифінгу, відповідаючи на питання про польські плани щодо України, сказала, що вона не готова коментувати чутки: "Якщо будуть якісь офіційні повідомлення щодо цього, ми зможемо на них спиратися. А розбір окремих думок зараз не дає можливості давати офіційні коментарі".

Зі слів захарової виходить, що або путін і наришкін не є для неї достатньо авторитетними джерелами інформації, або в кремлівських кабінетах існують проблеми з комунікацією.

Зеленський – "Людина року", а путін – невдаха року

Минулого тижня одразу кілька впливових світових медіа визначили переможців у номінації "Людина року". Так, Президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією американського журналу"TIME". австрійського журналу "Profil", британського ділового видання "Financial Times". Натомість в американському виданні "Politico" Зеленського назвали найвпливовішою людиною Європи.

"Лише подивіться, як європейські лідери, які перемогли на виборах, мчать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть, щоб їх помітили поруч із ним", – пише видання.

Крім цього, "Politico" визначило і політика-невдаху року. Ним російський президент владімір путін. "Під санкціями Заходу, коли експорт нафти падає, а союзники дедалі більше сахаються її слабкості, росія вдається до фальшивих референдумів і брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати тиснути на Захід, аби дати путіну видимість перемоги", – йдеться в публікації.

Варто відзначити, що визначення цих номінацій відбулося на фоні ухвалення Радою ЄС рішення про виділення Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році, а також встановити з 5 грудня граничну цін на нафту, яка походить або експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. Ці рішення покликані, з одного боку, посилити Україну, а з іншого – послабити військовий потенціал росії.

Врешті, на думку видання Bloomberg, обмеження цін на нафту нарешті вдарили по доходах рф: "Mосква втратила ринок збуту більш ніж на 1,5 млн барелів на день, і, ймовірно, до кінця року продажі скоротяться ще на 500 тисяч барелів на добу".