War Speeches. Росія залякує Україну, але отримує зворотний ефект

Минулий тиждень (10–16 жовтня) почався для українців дуже непросто. росія завдала масового ракетного удару по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема електростанціях у десятках густонаселених міст (Харків, Дніпро, Львів, Одеса та низці інших).

Під ракетний удар потрапила і столиця. Всього за день російські війська запустили по Україні 84 ракети, 45 з яких було збито. Крім того, протиповітряна оборона знищила 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які також випустили російські військові.

Це вже не перший ракетний обстріл з боку російської армії. Так само не вперше його об'єктом свідомо стала саме цивільна, критична інфраструктура та мирне населення. Однак, мабуть, це була наймасовіша російська атака з 24 лютого 2022 року.

Росія ставить собі за мету залякати українців, знищивши енергетичну систему. Втім, цього кремлю досягти не вдалося. Ба більше, масовані російські удари ще більше спонукали західних союзників України до рішучих дій та збільшення постачання озброєння – зокрема, сучасних систем протиповітряної оборони, щоб захистити українські міста і цивільне населення від російських бомбардувань.

Крім того, росія зазнає невдач на дипломатичному фронті. Спершу Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України та засудила організовані росією фальшиві референдуми на окупованих територіях, а згодом ПАРЄ визнала російський режим терористичним.

Чому росія обрала 10 жовтня?

Офіційна причина – ці удари були відповіддю на підрив Кримського моста, що стався 8 жовтня. Його, за версією кремля, здійснили українські спецслужби. Російські правоохоронці навіть підігнали під цю версію "доказову базу", яка викликає багато логічних запитань у людей, які мають хоч трохи критичного мислення.

президент росії владімір путін назвав атаку на Кримський міст, яким росіяни перекидали 75% озброєння на окуповані території України, "терористичним актом", спрямованим "на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури росії". Мовляв, тому росія відповіла.

Втім, вірогідною є інша версія. Офіційна москва вирішила залякати цивільних українців та змусити нашу країну перестати опиратися російському вторгненню. Кримський міст став лише приводом – і не важливо, хто саме завдав удару по ньому.

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Якби росія не завдала удару 10 жовтня, вона організувала б масований обстріл у будь-який інший день. Сумнівів у такому сценарії немає, оскільки вже неодноразово представники української влади й експерти наголошували, що напередодні зими росія може спробувати завдати ударів по українській енергетичні інфраструктурі, щоб спробувати її знищити.

Цю версію підтвердили в українській розвідці. За інформацією відомства, російські війська отримали вказівку з кремля готувати масові ракетні обстріли цивільної інфраструктури України ще 2 та 3 жовтня. У військові частини стратегічної та дальньої авіації ЗС РФ надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів.

"Цілями стали об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", – розповіли в ГУР.

З іншого боку, масові ракетні удари можуть не лише залякати цивільних, а й змусити військово-політичне керівництво країни не переносити війну на території, які росія вважала до 24 лютого своїми. Це якщо допустити, що Україна таки справді завдала удару по Керченському мосту, який з'єднує росію з окупованим українським Кримом.

Принаймні на це вказав владімір путін після ударів по Україні. Так, російський диктатор під час наради з постійними членами ради безпеки рф зазначив, що москва жорстко реагуватиме у випадку "продовження спроб терактів" на своїй території.

"Відповіді з боку росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загрози, що наближається до російської федерації", – заявив він у понеділок, 10 жовтня.

Втім, росія не отримала очікуваного результату. Сталося навпаки – вона не змогла залякати ні звичайних українців, ні військово-політичне керівництво держави. Наприклад, лише на благодійний збір "на помсту росіянам", який ініціювали Сергій Притула та Сергій Стерненко, аби купити дрони-камікадзе, українці задонатили 352 мільйони гривень за одну добу.

Що стосується керівництва держави, то Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російська атака мала на меті посіяти паніку та хаос через удари по енергосистемі України та вбивства якомога більшої кількості цивільних. Втім, на думку Президента, ці плани безнадійні, бо "Україна була до того, як з'явився цей ворог, Україна буде й після нього".

Крім цього, Зеленський розцінив дії росії як тероризм. Це твердження підтримав і очільник МЗС Дмитро Кулеба, назвавши російського диктатора "терористом, який розмовляє ракетами". "Єдина тактика путіна – це терор проти мирних українських міст", – зазначив міністр. Крім цього, він додав, що російському терору не вдасться зламати Україну.

На фоні російських атак: союзники посилюють ППО України

Масовані російські удари налаштували західних союзників України до рішучіших дій та постачання нового озброєння, зокрема сучасних систем ППО.

10 жовтня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Берлін хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів". А вже наступного дня, згідно з повідомленнями у ЗМІ, Україна її отримала. Згодом речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що німецька система IRIS-T вже працює.

"Тих систем ППО, які ми сьогодні маємо, дуже мало. Комплекс IRIS-T, якого немає ніде у світі, Німеччина першим поставляє в Україну. Ця система вже працює в Збройних Силах десь на південному напрямку. Очікуємо решту тих систем, які має поставити нам Німеччина", – сказав він.

Своєю чергою, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що незабаром Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони – норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS, призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах.

За словами Резнікова, одразу за підсумками шостого засідання Ukraine Defence Contact Group ("формат Рамштайн"), яке відбулося 12 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.

Паралельно з цим кілька країн оголосили, що передають озброєння, яке посилить протиповітряну оборону України. Так, Велика Британія оголосила про надання Україні ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS. За словами міністра оборони Сполученого Королівства Бена Воллеса, ці ракети допоможуть Україні захистити небо та зміцнити протиракетну оборону.

Нідерланди анонсували, що передадуть зенітні ракети для системи, яку надала Україні інша неназвана держава. Натомість Іспанія передає Україні 4 ЗРК Hawk. Крім цього, за словами Олексія Резнікова, ще декілька таких установок уже перебувають в дорозі.

Про надання чергового пакету допомоги Україні розміром у 725 мільйонів доларів оголосили США. Це, зокрема, снаряди до 155-мм артилерії та 200 броньованих "Хамерів". ЄС також не залишився осторонь і виділив 500 мільйонів євро на допомогу ЗСУ.

Про можливість надання військової допомоги України заговорили в Ізраїлі, який поки утримувався від таких дій. Йдеться про міністра у справах діаспори Нахмана Шая. Це відбулося на фоні повідомлень про те, що Іран може передати росії балістичні ракети. Так, 16 жовтня, як повідомляє "Українська правда", видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

ООН підтримує територіальну цілісність України, ПАРЄ – визнає режим в рф терористичним

росія продовжує зазнавати невдач на міжнародній арені.

13 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України. "За" проголосували 143, проти – 5, утрималися – 35. Крім росії, проти проголосували Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Після голосування постійний представник України в ООН Сергій Кислиця елегантно потролив росіян. Дипломат взяв із собою на засідання бінокль, щоб розгледіти відсутність підтримки росії під час голосування, а потім опублікував це фото у себе в Twitter. "О Боже! Не бачу! Скільки, за вашими словами, проголосували за Росію? 4? Оце так!…" – написав дипломат.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський за підсумками голосування написав у себе в Twitter, що світ виніс вердикт: російська спроба анексії є нікчемною і ніколи не буде визнана вільними націями.

Інша неприємність для росії також сталася 13 жовтня. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), з якої росію виключили невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, ухвалила резолюцію про підтримку України та визнання режиму російської федерації терористичним.

За резолюцію проголосували 99 делегатів, ще один утримався. Це історичний результат, адже ПАРЄ стала першою в світі міжнародною організацією, яка визнала російський владний режим терористичним.

Натомість Володимир Зеленський, який виступив перед парламентарями у форматі відеозв'язку, назвав це рішення ПАРЄ потужним сигналом світовій спільноті, що покарання за злочини неминуче.

Крім цього, своєю резолюцією Асамблея підтримала якнайшвидше створення міжнародного трибуналу для розслідування російських воєнних злочинів в Україні та закликала країни-члени надати Україні системи ППО. ПАРЄ також засудила ядерні погрози росії та наголосила, що ця країна займає місце в Раді Безпеки ООН незаконно – шляхом привласнення членства СРСР.

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