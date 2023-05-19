У кого з ворогів України потрібно забрати ордени

За роки незалежності України тисячі найкращих її громадян отримали різні державні відзнаки: звання, ордени, медалі. Відзначали такими нагородами й іноземців – це також передбачено законодавством, зокрема щодо ордену Ярослава Мудрого, ордену Свободи та ордену "За заслуги".

Ні для кого не секрет, що система надання державних нагород закрита й навіть політизована. Її регулюють Конституція, спеціальний закон, а також укази Президента. Фактично ж очільник держави може діяти на власний розсуд – таких прикладів є багато.

Крім того, нагороду можуть вручити людині, яка з часом діаметрально змінює свої поведінку та погляди й може фактично не відповідати принципам отримання певного ордену. Однак процедуру позбавлення нагороди визначено лище щодо ордену "За заслуги" – "у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин". Натомість чинний указ Президента передбачає, що "ніхто не має права позбавити кавалера ордена князя Ярослава Мудрого його нагороди", а у випадку з орденом Свободи про це взагалі не йдеться.

Звісно, вихід із ситуації можна знайти завжди. Найпростіший – внести зміни в укази Президента та закон "Про державні нагороди України" або скасувати укази через суд. Тут можна згадати резонансний випадок, пов’язаний із наданням звання "Герой України" Степану Бандері (2010) та Роману Шухевичу (2007). Укази Президента Віктора Ющенка, попри суспільний резонанс, у 2010–2011 роках скасував Донецький окружний адміністративний суд. Ми не будемо аналізувати юридичні обґрунтування цих рішень чи громадянство Шухевича та Бандери, а лише зазначимо: як сказано в законі, "ніхто не має права позбавити нагородженого відзнакою "Герой України" його нагороди".

Можливо, ці питання не потрібно було б порушувати під час повномасштабного російського вторгнення, але з часу анексії Криму чимало іноземних "орденоносців" стали відвертими ворогами України. Після 24 лютого такий стан справ точно потрібно виправляти.

І якщо Муаммар Каддафі, Фідель Кастро чи Іслам Карімов уже ніколи не дізнаються, що Україна позбавила їх орденів, то інших іноземних політиків, які просувають чи просували антиукраїнську риторику, точно потрібно карати. Додамо. що "патріарх Кіріл" та Башар аль-Асад, які й досі мають українські державні нагороди, нині перебувають під санкціями.

Нурсултан Назарбаєв

Цей диктатор мав владу в Казахстані майже 29 років. Свою першу українську нагороду він отримав від Леоніда Кучми у жовтні 1997 року. За "видатний особистий внесок у розвиток дружби і співробітництва між Україною та Республікою Казахстан" його удостоїли ордену князя Ярослава Мудрого I ступеня.​​

Свою наступну відзнаку – орден Свободи – Назарбаєв отримав у липні 2010 року від Віктора Януковича. Тоді казахський президент якраз святкував 70-річчя.

Найцікавіше, що орден Свободи – найвища відзнака в Україні, яку можуть отримувати іноземці. Таких осіб нагороджують, зокрема, за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії, відстоюванні конституційних прав і свобод людини тощо.

Чи дотримувався цих принципів Нурсултан Назарбаєв?

Хоч Казахстан і не визнав анексію Криму Росією, відбулося це не з поваги до України. За словами самого ж Назарбаєва, "Ми не визнали Крим російським тому, що тоді б треба було мені визнати Південну Осетію, Абхазію, Косово. Косово теж просить нас, щоб ми визнали. Але й українську сторону не підтримали".

Експрезидент Казахстану називає Революцію Гідності "переворотом". Крім того, він вважає, що "Корінь усіх проблем і бід України – відсутність стабільності та загальнонаціональної згоди".

Також у червні 2022 року Назарбаєв зустрічався в Москві з Владіміром Путіним під час якої обоє "побажали один одному міцного здоров'я і благополуччя".

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Серж Саргсян

Одну з найвищих нагород України – орден Ярослава Мудрого – експрезидент Вірменії Серж Саргсян отримав від Віктора Януковича під офіційного візиту в Україну у 2011 році. У відповідь Януковича удостоїли вірменської державної нагороди – ордену Святого Месропа Маштоца.

Тоді Саргсян заявляв, що "візит допоможе відкрити нові горизонти, нові кордони для співробітництва Вірменії та України", а також "зміцнить традиції дружби й взаємної поваги".

Цікаво, що Серж Саргсян був одним із перших лідерів, які підтримали незаконну анексію Криму у 2014 році. За кілька днів після псевдоеферендуму на українському півострові він відзначив, що такі дії є "черговим прикладом реалізації права народів на самовизначення шляхом вільного волевиявлення".

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Башар аль-Асад

Сирійського диктатора Башара аль-Асада нагородили орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня за президенства Леоніди Кучми у квітні 2002 року. Мотивація лаконічна: "За визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин". Минуло трохи більше десятиліття, й аль-Асад став відвертим ворогом України.

Так, у жовтні 2018 року диктатор приймав у Сирії призначеного Кремлем очільника Криму Сергія Аксьонова. Ще раніше Башар Асад розповідав, що його діти відпочивали в окупованому Криму: "Мої діти минулого року були в "Артеку". Вони після цієї поїздки краще стали розуміти Росію".

У червні 2022 року Сирія повідомила, що офіційно визнала "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

У березні 2023 року після переговорів з Путіним у Кремлі аль-Асад заявив, що визнає захоплені Росією території України "історично російськими".

Крім того, Сирія за диктатури Асада регулярно голосує в ООН проти резолюцій на користь України.

Найцікавіше, що проти Башара Асада в Україні застосовані персональні санкції, але орден Ярослава Мудрого у нього досі є.

Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва нагороджений аж двома українськими нагородами — орденом Ярослава Мудрого I ступеня у 2003 році та орденом Свободи у 2009 році. Обидві нагороди він отримав за "розвиток українсько-бразильських відносин". Зазначимо, що другу відзнаку да Сілві вручив Віктор Ющенко, який своєю чергою отримав від президента Бразилії орден Південного хреста.

З часу отримання відзнак України Лула да Сілва встиг побути експрезидентом, пройти через корупційний скандал та знову повернусь на посаду 1 січня 2023 року.

Відтоді президент Бразилії вже встиг зробити низку заяв проти України. Одразу наприкінці січня він запропонував створити групу країн, які є "достатньо сильними й поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами війни". Цю ініціативу, зокрема, розкритикував Білий дім.

Згодом, 6 квітня 2023 року, да Сілва фактично запропонував Україні поступитися Кримом на користь Росії, щоб покласти край війні: "Владімір Путін) не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення".

До того ж 15 квітня під час візиту до Пекіна Сілва казав, що США мають "припинити заохочувати війну і почати говорити про мир". А 22 квітня під час поїздки до Португалії він зазначив, що його мета полягає в тому, щоб "побудувати спосіб залучити їх обох [Росію та Україну] до столу переговорів".

Володимир Воронін

Експрезидент Молдови (2001–2009) комуніст Володимир Воронін теж може похизуватися орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня "за визначний особистий внесок у розвиток українсько-молдовських відносин". Його 24 травня 2006 року нагородив Віктор Ющенко. Наступного дня молдовський президент відзначав 65-річчя.

В одному з інтерв’ю у 2016 році Воронін зазначав: "Крим був відірваний від Росії довгі роки. Всі ж знають, яким чином Крим був переданий Україні, коли, ким і в якій ситуації. Просто поновили законність цього".

Перед повномасштабним вторгненням Росії Воронін говорив, що "мета істерії навколо України — заманити її до НАТО", а після 24 лютого він не засудив агресію Кремля та казав: "Варто бути чесними, що НАТО і США [воюють проти Росії]."

Емомалі Рахмон

Диктатор Емамолі Рахмон, президент Таджикистану з 1994 року, створив довкола себе справжній культ особистості.

Свою першу українську державну нагороду, орден князя Ярослава Мудрого, він отримав від Віктора Ющенка у 2008 році. Згодом український президент був удостоєний ордену Ісмоїлі Сомоні I ступеня. Трьома роками пізніше Віктор Янукович нагородив таджицького диктатора орденом "За заслуги". Обидві нагороди вручені за розвиток відносин України та Таджикистану.

У 2021 році Емамолі Рахмон став єдиним лідером, що приїхав до Москви на військовий парад "на честь Дня Перемоги". Під час заходу Путін розповідав про "збіговиська недобитих карателів і їхніх послідовників".

У кінці червня 2022 року Емомалі Рахмон приймав Владіміра Путіна у столиці Таджикистану Душанбе. Тоді сторони обговорювали, з-поміж іншого, військову співпрацю.

Восени 2022 року Рахмон вітав Путіна з Днем народження і заявляв: "Ми дорожимо досягнутим рівнем відносин стратегічного партнерства з близькою нам Росією". 9 травня 2023 року він знову приїхав до Москви на військовий парад "на честь Дня Перемоги"

Врешті, в ООН Таджикистан регулярно не підтримує проукраїнських резолюцій.

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Рауль Кастро Рус

Молодший брат Фіделя Кастро та ексголова Державної ради Куби (найвища державна посада на острові) у 2010 році отримав орден князя Ярослава Мудрого I ступеня від Віктора Януковича. Наступного року останнього під час візиту на Кубу нагородили орденом Хосе Марті.

У липні 2014 року., коли Путін відвідував Кубу, Кастро заявляв, що "на міжнародній арені ми згодні з поточною політикою сили та політичного розуму, яку проводить Радянський Союз – я маю на увазі Росію".

На початку березня 2023 Рауль Кастро брав участь у зустрічі з Секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим. Тоді наступник Кастро Мігель Діас-Канель заявив, що Куба "підтримує позицію Москви в тому, що конфлікт в Україні був навмисно спровокований Заходом і НАТО, і розуміє, що Росія була змушена почати спецоперацію".

Також Куба регулярно не підтримує проукраїнських резолюцій в ООН.

Патріарх Кіріл

Владіміра Гундяєва, а це справжнє ім’я "патріарха Кіріла", орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня нагородив Віктор Янукович — "за видатну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі, та з нагоди святкування в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі".

Ще у 2009 році Кіріл лобіював перейменування частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську. Взагалі він не визнає самобутність українського народу, не схвалює санкцій проти Росії та вважає, що у війні проти України винне НАТО.

В одному з листів глава РПЦ зазначав, що "країни блоку НАТО не шкодували ні сил, ні коштів, накачуючи Україну зброєю і військовими інструкторами. Але найстрашніше – не зброя, а спроба перевиховання, ментальної переробки українців і росіян, які живуть там, на ворогів Росії".

Крім того, "патріарх Кіріл" вважає, що Росія воює проти України "за майбутнє" Росії. Ще у березні 2022 року він благословив командувача Росгвардії Кіріла Золотова й подарував йому Августівську ікону Божої Матері. У відповідь той запевнив, що "війська національної гвардії разом зі збройними силами РФ виконають всі поставлені завдання під час цієї військової контроперації".

Також Кіріл підтримував й іншу російську війну – у Сирії. Це не дивно, адже він вважає, що важливо "ставити в приклад школярам тих, хто сьогодні бере участь у бойових діях [проти України] із захисту країни".

До речі, Владімір Гундяєв перебуває під санкціями в Україні.

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Замість висновків

На жаль, вручення державних нагород іноземцям – питання складне й політизоване. Навіть із нечисленних прикладів вище помітно, що часто їх вручають як жест у відповідь або до дня народження певного політика.

Звісно, Україна – не єдина країна, яка стоїть перед подібним викликом. Наприклад, Емануель Макрон заявляв, що розглядає можливість позбавити Владіміра Путіна ордена Почесного легіону, який вручив російському диктатору у 2006 році тодішній очільник Франції Жак Ширак. Утім, поки що цього не відбулося — тож, можливо, Україна продемонструє лідерство та позбавить державних нагород іноземців, які не поважають її державність та незалежність. І, на жаль, список, цих людей не обмежується тими, про кого ми написали вище.

Андрій Савчук

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